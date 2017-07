Rheinfelden Für die nächsten acht Jahre gesichert

Rheinfelden-Karsau. Bei der 14. „DiGA“-Gartenmesse auf Schloss Beuggen werden von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. Juli, mehr als 150 Aussteller vertreten sein. In den Vorjahren zählte der Veranstalter SüMa Maier nach eigenen Angaben jeweils rund 18 000 Gartenfreunde. Und diese können sich freuen: Trotz Eigentümerwechsels sei der Messebetrieb auch für die nächsten acht Jahre am gewohnten Standort gesichert. Die Besucher dürften zudem wie gewohnt ihren Hund mitbringen, Fotos machen und sich frei auf dem Gelände bewegen. Dieses Jahr wird erstmalig seit geraumer Zeit die Veranstaltungsfläche rund um und in Schloss Beuggen vergrößert. Besucher finden den Weg auf einen neuen Wiesenabschnitt mit etwa 20 Ausstellern, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Angebot der „DiGA“ reicht von Rosen über Orchideen, Seerosen, Sumpfpflanzen, Kübelpflanzen, Stauden, Zierpflanzen, Gräser, Kakteen, Kräutern bis hin zum „Bhodi-Baum“ aus Indien und vielem mehr. Auch die entsprechende Fachliteratur kann gleich miterworben werden. Nicht fehlen dürfen passende Werkzeuge wie Schaufeln, Rechen, Scheren, Handschuhe und Sägen.

Interessierte können viele Artikel direkt vor Ort testen und erhalten eine individuelle Fachberatung. So auch von den in Vielzahl anwesenden Garten- und Landschaftsbaubetrieben. Präsentiert werden ferner Grillkamine, Holzbacköfen, Feuersegel, Whirlpools, Möbel und Dekoration wie Leuchtschalen, Windlichter, Skulpturen, Keramik, Rankstäbe oder Eisenstecker. Auch kann man sich über Fassadensysteme, Vordächer, Wintergärten, Zäune, Balkone, Terrassendächer und vieles mehr informieren.

Für Unterhaltung sorgt Energiedienst mit dem Freizeitprogramm „Naturenergie Live“. Auch kulinarisch wird einiges geboten. Neu ist die Gastronomiezone auf dem Schlosshof. Hier bewirtet das Schlosshotel Beuggen mit lokalen Spezialitäten.

Öffnungszeiten: Freitag, 14. Juli, 10 bis 18 Uhr; Samstag, 15. Juli, 10 bis 22 Uhr; Sonntag, 16. Juli, 11 bis 18 Uhr.

Eintritt: acht Euro; Kinder bis einschließlich 14 Jahre in Begleitung Erwachsener bezahlen nichts.