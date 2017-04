Rheinfelden Für jeden etwas dabei

Rheinfelden (lu). Da sage noch einer, in Rheinfelden sei abends nichts geboten. Nichts da, denn wenn Musiknacht angesagt ist, dann brennt der Baum. Bei der mittlerweile dritten Auflage dieses Veranstaltungsformats präsentierte sich die City auch zu vorgerückter Stunde als Partymeile.

Eine Nacht – eine Stadt – elf Lokale – neun Livebands – zwei DJs: Die Wiederauflage der vor zwei Jahren in der Großen Kreisstadt von CDS Productions aus Bötzingen mit der hiesigen Tourismus GmbH ins Leben gerufenen Musiknacht war wieder ein Erfolg. Nach dem Motto „Einmal bezahlen und überall feiern“ ging am Samstag in der gesamten Rheinfelder Innenstadt wieder die Post ab. Ob Rock ’n’ Roll, Akustik-Gitarren-Pop, spanische oder italienische Klänge, Swing, Jazz, Soul oder vor allem handgemachte Rockmusik: Alle Musiksparten wurden bedient.

Das Programm bestimmten die Gäste einfach selbst. Mit dem Eintrittsbändel am Arm durften die Lokale so oft wie gewünscht gewechselt werden. Und wenn die Spielstätten einmal vorübergehend ziemlich voll oder aus Sicht des Wirts kurzzeitig überfüllt waren, so boten sich in der Fußgängerzone gute Gelegenheiten zum geselligen und gemütlichen Plausch – mit Leuten, die man schon länger nicht mehr gesehen hat. Die Initiative Musiknacht machte es möglich.

Und es waren nicht nur Rheinfelder, die es in die Innenstadt zog. Besucher kamen auch aus Schwörstadt, Grenzach-Wyhlen, Maulburg, Müllheim und Wehr. Einige kamen auch von weiter her. „Eine wunderbare Veranstaltung, wir kommen extra aus Baden-Baden hierher“, geriet Sabine Früh, die mit ihrem Ehemann gleichzeitig Freunde in Rheinfelden besuchte, ins Schwärmen.

„Schöne Atmosphäre, tolle Sache – wir kommen gerne auch nächstes Jahr wieder“, verriet sie. Und schon sang sie wieder mit ihren Bekannten lauthals mit bei einem der Rock-Klassiker, den die Formation „Headhunter“ aus Freiburg mit Frontfrau Sandra im „Public Pub“ zum Besten gab. „Echt schön, dass es hier sowas gibt“, kommentierte beispielsweise Freie Wähler-Gemeinderat Ralf Glück. Und mit dieser Meinung fand er sich in bester Gesellschaft. „Letztes Jahr war’s lustig, und wird’s sicher diesmal auch“, outeten sich Mario Wichmann und Thomas Gross gerne als Wiederholungstäter. „Eine solche Nacht macht richtig Spaß, endlich mal wirklich was los“, bekannten sie.

Und so wie sie, so fanden sich auch unzählige begeisterte Stimmen im Verlauf des lauschigen Abends. „Ich freue mich schon auf die nächste Musiknacht“, erklärte schließlich ein begeisterter Fan, den sie hier „Stixx“ nennen. Und das hätten sicherlich fast alle in dieser Nacht freiwillig unterschrieben.