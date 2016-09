Rheinfelden (lu). Der FSV Rheinfelden geht ohne Vorsitzenden in die Zukunft. Bei der Hauptversammlung im Sportheim an der Richterwiese fand sich trotz großer Bemühungen – auch im Vorfeld - kein Nachfolger für Rainer Lüber, der nicht mehr kandidierte. Lüber war seit 2006 Vorsitzender, zunächst des SC Rheinfelden (Fusion FC und SV Warmbach) und dann auch nach der Fusion von SC und VfR der Vorsitzende des 2012 aus der Taufe gehobenen Fußball-Stadt-Vereins (FSV). Nach seinem Rücktritt erhielt er lang anhaltenden Applaus von den anwesenden Mitgliedern. Aktuell hat der Verein 459 Mitglieder.

„Es ist bedauerlich, dass wir noch keinen Nachfolger gefunden haben“, betonte Lüber, der einem möglichen Kandidaten aber schon mal viel Herzblut für den Verein wünschte. Geschäftsfähig ist der Verein aber nach wie vor. Der zweit Vorsitzende Patrick Da Rugna steht nun an der Vereinsspitze. Im Team mit den anderen Mitgliedern des Vorstandes soll das Vereinschiff gesteuert werden. Beim FSV hofft man aber, dass in spätestens einem Jahr ein neuer Clubchef präsentiert werden kann.

Herzblut, ja, das sei es gewesen, was er in den vergangenen zehn Jahren in den Verein eingebracht habe, versicherte Lüber der Hauptversammlung. Und so sei er stolz darauf, wie der Club derzeit dastehe. Für Entschuldung gesorgt, die Fusion über die Bühne gebracht, der zweimalige Aufstieg der „Ersten“ bis in die Landesliga sowie die wirtschaftliche wie sportliche Selbstständigkeit: All das zählte der scheidende Vorsitzende zu den Erfolgen in seiner Amtszeit.

Dass künftig die Heimat des Vereins nicht mehr an der Richterwiese liege, sondern wohl im Europastadion, bedauerte er zwar, dies sei aber – allein schon wegen der Störfallrichtlinie und des abgeschlossenen Normenkontrollverfahrens – nicht zu ändern. Gespräche mit der Stadt Rheinfelden über die Modalitäten des Umzugs seien schon im Gange. Und die will er auch, so versicherte Lüber, mit Einverständnis des Vorstandes auch weiter führen. Eines machte er aber schon einmal klar: „Im Europastadion muss ein Clubheim her.“

Spielbetrieb

Sowohl die erste Mannschaft in der Landesliga als auch die zweite Mannschaft in der Kreisliga B haben den Klassenerhalt geschafft. Die lange Liste von Verletzten hat beiden Teams arg zu gesetzt. „Denn haben wir unsere Ziele unter schwierigen Umständen erreicht“, bilanzierte der Sportliche Leiter Joachim Sperker. Für den ausgeschiedenen Trainer der zweiten Mannschaft Mike Gaffry hat inzwischen Nicola Boccardo das Amt übernommen.

Alte Herren

Nach vielen Jahren des Erfolgs mit sieben Bezirksmeistertiteln und zwei Südbadischen Meisterschaften ging die AH in der vergangenen Saison erstmals leer aus. Sprecher Thomas Traub setzt allerdings wieder auf die laufende Saison, zumal die Abteilung einige Verstärkungen durch jüngere Spieler erhielt. Aktuell umfasst die Abteilung zirka 30 Spieler.

Jugend

Wichtige Akzente wurden im Jugendbereich gesetzt, berichtet Jugendleiter Patrick Da Rugna. Knapp 130 Kinder und Jugendliche spielen aktuell in neun Mannschaften von den A- bis zu den G-Junioren. „Die Lage ist stabil“, freute er sich. Es gelte, künftig die Organisationsstruktur noch zu verfeinern und einen Sportkoordinator zu finden. Stolz ist man in der Abteilung auf zahlreiche Aktivitäten. Mit Erfolg wurden erstmals die Stadtmeisterschaft mit 28 Mannschaften durchgeführt sowie erstmals auch der Gerhard Bucher-Cup mit 40 Teams. Höhepunkte waren zudem das Lichterfest, Besuch eines Zweitligaspiels beim SC Freiburg sowie die Teilnahme an einem internationalen Pfingst-Jugendturnier in Spanien.

Wahlergebnisse

1. Vorsitzender (Position vakant), Diana Koch (Kassiererin), Alina Brunner (Schriftführerin, neu), Günter Jung (Beisitzer Recht), Matthias Häusel (Beisitzer AH), Stephan Leipert (Beisitzer (Aktive), Salvatore Alu (Beisitzer Jugend, neu), Beisitzer Instandhaltung (Position vakant, bisher Gerhard Bucher).

Ehrungen

Seit 25 Jahren im Verein sind Gino Alvito, Marco Stehle, Patrick Steiger, Manfred Lais und Michael Schlachter. Seit 40 Jahren gehört Günter Steiert dem Verein an. Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden: Gerhard Bucher, Rene De Vries, Roland King, Roland Schulz und Kurz Lubenov.