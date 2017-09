Rheinfelden Ganz Nordschwaben lebt im Jubiläumsfieber

Rheinfelden-Nordschwaben (pem). Ein ganzes Dorf ist im Jubiläumsfieber, auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für das Festwochenende am 16. und 17. September. Es sind aber auch noch ganz andere, viele Jubiläumsbeiträge, die das Dorf so einmalig machen. Alle Vereine sind weiterhin mit ganz verschiedenen Beiträgen an dem „750jährigen Dorfjubiläum“ beteiligt.

„Eine tolle Sache“, weiß Ortsvorsteherin Rita Rübsam und begründet den Optimismus mit der Begeisterung der Dorfbewohner. Ein „erlesenes“ Fenster steht zum Beispiel auf dem Friedhof, es wurde eben auch im Rahmen des Dorfjubiläums entdeckt. Rübsam zusammen mit dem inzwischen verstorbenen, ehemaligen Gemeindearbeiter Roland Huber, haben in einem Gemeindeschuppen die alten Fenster der Mauritiuskappelle gesucht und gefunden. „Ganz hinten in einer Schachtel waren sie gelagert“, erzählt die Ortsvorsteherin spannend.

Eines der alten Kirchenfenster konnte bereits im Dinkelbergmuseum in Minseln begutachtet werden. Jetzt steht wie ein kleines Kunstwerk, ein weiteres, restauriertes Kirchenfenster in einem Rundbogen auf dem Friedhof. Die Mitarbeiter der Technischen Dienste Uwe Röschke, Guiseppe Pepe und Patrick Tarnowski haben das alte Fenster fein säuberlich restauriert und in ein schützendes, kleines Bauwerk mit Dachvorsprung eingebaut.

Das Fenster stammt aus dem Jahre 1878. Es ist ein schönes, durchsichtiges Fenster mit bildlicher Darstellung. In der bunten Glasmalerei enthalten sind auch die Namen der Spender, hier Fridolin Gersbach und Regina Brugger, sowie das Jahr 1878.

Doch zurück zum Jubiläumsjahr: Am Wochenende, 16. und 17. September, erlangt das Jubiläum seinen Höhepunkt. „Festakt“ heißt es am Samstagabend. Der Sonntag beginnt mit einem Patrozinium in der Gemeindehalle, es folgt ein Frühschoppenkonzert mit den Latscharis, am Nachmittag treten die Bläserklasse der Karsauer Schule, das Jugendorchester Rheinfelden und die Cheerleader aus Hausen/Zell auf.