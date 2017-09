Rheinfelden Gebühren liegen auf dem Tisch

Rheinfelden (kör). Die Gebührensätze für die Arbeit des Gutachterausschusses stammen noch aus dem Jahr 2001. Diese sind die ältesten, welche der vom Gemeinderat in den vergangenen Jahren geforderte Haushaltsstrukturkommission noch unter die Lupe zu nehmen hat. Die Kommission, man könnte sie auch als einen Unterausschuss des für die Finanzfragen zuständigen Hauptausschusses bezeichnen, ist aber mittlerweile tätig geworden.

Mit Augenmaß

Dabei sei man „mit Augenmaß vorgegangen“, betonte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, der gemeinsam mit Stadtkämmerer Udo Düssel die Ergebnisse während eines Pressegesprächs erläuterte. Die Kommission, in der neben Verwaltungsvertretern auch die Vorsitzenden der Ratsfraktionen sitzen, haben sich in den zurückliegenden sechs Sitzungen bereits neun Gebührenarten vorgenommen und entsprechende Änderungen dem Gemeinderat zum Beschluss vorgeschlagen. Darunter sind auch die neuen Eintrittspreise für Frei- und Hallenbad, die seit dieser Saison in Kraft sind. Bei all diesen Anpassungen, die in der Regel moderat ausfielen, wurde stets der Aspekt im Auge behalten, dass „sie zur Stadt passen“, wie der Verwaltungschef betonte. Insgesamt sind übrigens mehr als 100 Sachverhalte auf den Prüfstand zu stellen.

Sicht der Fraktionen

Die Fraktionsvorsitzenden lobten während des Gesprächs einhellig „die außerordentlich aufwendige Vorbereitung“, wie es SPD-Sprecher Alfred Winkler es nannte, die durch die Verwaltung geleistet wurde. Er erinnerte daran, dass es eine solche Kommission in dieser Form noch nicht gegeben habe. Er könne sich nur an „Sparkommissionen“ erinnern, die seit 1980 aus triftigen Gründen tagen mussten.

Dabei sei die Einsetzung dieser Strukturkommission „der richtige Schritt“ gewesen, wie Paul Renz (CDU) festhielt: „Solche Details kann man nicht in einem großen Ausschuss behandeln.“ Er versicherte zudem, dass man auch stets die Nachbargemeinden im Auge behalten habe, um nicht zu große Erhöhungen vorzunehmen, damit es nicht zu Abwanderungen kommt.

Dieses Augenmaß der Kommission, „die immer vom Gemeinderat gewünscht wurde“, bestätigte auch Karin Reichert-Moser (Freie Wähler). Und Heiner Lohmann (Grüne) forderte, dass die Kommissionsmitglieder ihren Fraktionen eine „plausible Darstellung“ der Vorschläge geben. Er konnte sich übrigens noch daran erinnern, dass die letzte Kommission, sie tagte noch zu Zeiten von Eberhardt Niethammer, „kläglich scheiterte“.