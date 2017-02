Rheinfelden-Minseln (pem). Ortschaftsrat Klaus Weber hat in der jüngsten Sitzung darauf hingewiesen, dass die Bushaltestelle in Minseln an der Nordschwabener Straße für die Kinder, die von Karsau aus der Schule kommen, sehr gefährlich ist. Fakt ist, die Kinder fahren mit dem Bus von der Schule in Karsau nach Minseln. Die Nordschwabener Kinder müssen nämlich auf einen Anschlussbus umsteigen, dabei müssen sie die Straßenseite wechseln. Weber sieht als Lösung Tempo 30 oder einen Zebrastreifen.

Ortsvorsteherin Eveline Klein weiß, dass es laut Straßenverkehrsordnung keinen Zebrastreifen an dieser Stelle geben wird. Sie schlug vor, dass der Bus eine Schleife fährt, und die Kinder dann auf der anderen Straßenseite umsteigen.