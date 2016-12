Schwer beeindruckt zeigte sich der Gemeinderat von seinem Besuch in den neuen Räumen der „Wohnbau“. Geschäftsführer Dieter Burger hatte in die ehemalige ED-Villa an der Rheinbrückstraße eingeladen.

Rheinfelden. Bei einem Rundgang konnten sich die Kommunalpolitiker davon überzeugen, dass die Räumlichkeiten nicht nur modern und repräsentativ anmuten, sondern auch die Auflagen des Denkmalschutzes strikt befolgt wurden.

Modernste Technik hat in dem Gebäude aus dem Jahr 1908 Einzug gehalten, erklärte der Geschäftsführer den Ratsmitgliedern und dem Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Dafür mussten allein rund drei Kilometer Kabel verlegt werden. Dafür können jetzt die Infrastruktur in den Büroräumen – Lichtdimmung, Klimaanlage oder auch die Sonnenrollos – per Knopfdruck gesteuert werden. Insgesamt 600 000 Euro hat das gekostet. Und die Deckenfarbe durften sich die Angestellten jeweils selbst für ihr Zimmer aussuchen, wenngleich eine gewisse Palette vorgegeben war.

Erhalten blieben auch die Stuckdecke im großen Konferenzzimmer, ebenso wie der weiße Kachelofen. Der kommt jetzt aber stärker zur Geltung, da man eine dunklere Wandfarbe auswählte.

Neu ist auch, dass die Klienten jetzt in einem zentralen Foyer mit denkmalgeschützter Decke empfangen und dann an den jeweiligen Wohnbau-Mitarbeiter vermittelt werden. Selbstständig kann keiner mehr in die Besprechungszimmer und Büros vordringen, was auch dem Datenschutz dient. Dafür gibt es separate Beratungszimmer, damit der Persönlichkeitsschutz gewahrt werden kann.

„Es ist ein sehr, sehr wertiges Gebäude für die Stadt, bei dem alle historischen Details ausgesprochen stilvoll hervorgearbeitet und mit Modernität ergänzt wurden“, lobte ein sichtlich beeindrucktes Stadtoberhaupt auch namens des Gemeinderates.

Eines bedauerte Burger aber: Aus Sicherheitsgründen muss an der Rückfront noch eine Feuertreppe angebracht werden: „Und dafür gibt es einfach keine elegante Lösung, die zum Stil des Gebäudes passen würde.“