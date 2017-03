Rheinfelden Georg-Büchner-Gymnasium sahnt ab

Rheinfelden (lu). Stell Dir vor, es ist „Planspiel Börse“ – und im Geschäftsbereich der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden sahnt nur eine Schule die vier Preise ab – das Georg Büchner-Gymnasium in Rheinfelden.

„Das gab’s noch nie“, freute sich Janine Strauss von der Marketing-Abteilung am Geschäftssitz in Lörrach, zusammen mit den vier erfolgreichen Schülerteams aus den 9. Klassen. Im Geschäftsbereich hatten 147 Schülern in 48 Teams mitgemacht. Europaweit waren bei dem zehnwöchigen Planspiel als Börsianer knapp 36 000 Teams dabei. Allen stand dabei ein fiktiver Depotwert in Höhe von 50 000 Euro zur Verfügung. Durch geschickte An- und Verkäufe sollte via Internet und eines freigeschalteten Spieldepots möglichst viel Plus gemacht werden

„In der eigentlich kurzen Zeitspanne habt ihr doch ganz beachtliche Ergebnisse erzielt“, lobte Strauss die Rheinfelder Gymnasiasten. Das Team „brokerBoys 3945“ landete mit einem Depotwert von 54 731 Euro auf dem ersten Platz. Daniel Bojti, Moritz Soldo und Philipp Graser durften sich dabei über einen Preis von 150 Euro freuen. Auf den zweiten Platz kam das Team „Koala“ (Depotwert 52 874 Euro), Dritter wurde das Team „Supernatural“ (Depotwert 52 293 Euro).

Den Nachhaltigkeitspreis mit einem Depotgewinn von knapp 1200 Euro schnappte sich das Team „Wallstreet 7656“ mit Fabian und Florian Schocke sowie Moritz Pötter. Insgesamt 57,5 Prozent der Teams hatten es beim Planspiel geschafft, ihren Depotwert nach Spielrundenschluss zu erhöhen, der Rest machte Verluste.