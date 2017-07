Rheinfelden Grümpelturnier startet morgen

Rheinfelden. Der Fußballverein Degerfelden veranstaltet am Freitag, 21. Juli, sein 17. AH-Turnier und von Samstag, 22., bis Sonntag, 23. Juli, sein traditionelles „Degerfelder Grümpelturnier“.

Am Freitagabend beginnen die Spiele des AH-Turniers mit sieben Mannschaften. Gespielt wird in einer einfachen Runde „Jeder gegen Jeden“. Titelverteidiger ist der FSV Rheinfelden.

Am Samstagnachmittag um 13 Uhr startet das große Grümpelturnier. Mit insgesamt 32 Teams ist es wiederum eines der größten Grümpelturniere der Region. Gespielt wird in den Gruppen Aktive, Nichtaktive und Plausch. Am Samstagnachmittag und Sonntagvormittag erfolgen die Gruppenspiele in den Kategorien Aktive und Nichtaktive, bevor am Sonntagnachmittag die K.O.-Phase beginnt.n Weitere Infos unter www.fv-degerfelden.de