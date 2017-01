Rheinfelden. „2016 war ein turbulentes Jahr“, bilanzierte Jörg-Moritz Reinbach, Vorsitzender des Ortsverbands der Grünen, bei der jüngsten Hauptversammlung. Der Bürgerentscheid zum Rheinsteg, die Landtagswahl mit einem unglaublichen Ergebnis von 31,6 Prozent der Stimmen, eine Kundgebung für Menschenfreundlichkeit mit gut 700 Teilnehmern sowie auch ein beachtetes Podium zum Thema Gemeinschaftsschule: „Mit einem engagierten Team haben wir vielfach Akzente gesetzt“, betonte er. Vor allem durch die motiviert arbeitende Gemeinderatsfraktion hätten die Grünen in der politischen Agenda daher ihren Platz. Es gelte aber auch weiterhin zu überlegen, wie noch mehr Menschen für „grüne Werte“ interessiert und mobilisiert werden können. Nicht geschafft habe es der Ortsverband allerdings, beim Mobilitätstag im Herbst vergangenen Jahres dabei zu sein. Er versprach aber, dass dies bei einer Neuauflage, und zwar diesmal in der Innenstadt auf Oberrhein- und Friedrichplatz, anders sein werde.

Sozialer Wohnungsbau

Besonders beschäftigte sich der Ortsverband mit dem Thema sozialer Wohnungsbau und bezahlbaren Mieten, wozu Annette Lohmann das Impulsreferat lieferte. Dabei plädierte sie dafür, grundsätzlich mehr Wohnungen zu bauen, und zwar vornehmlich in Mehrfamilienhäusern und nicht zu sehr in Reihen- und Einfamilienhäusern. Positiv bewerte sie den aktuellen Trend zur Nachverdichtung, zumal Rheinfelden nach wie vor eine Zuzugsgemeinde sei. Geachtet werden müsse auch darauf, dass die Infrastruktur mit der Schaffung von neuem Wohnraum einher- und die Familienfreundlichkeit nicht verloren gehe. Grundsätzlich ist für sie die aktuelle Misere auf dem Wohnungsmarkt kein Schicksal, sondern ein Stück weit hausgemacht. Vielfach seien die Miet- und Kaufpreise in Richtung der besser verdienenden Schweizer kalkuliert. „Es gilt also, eine verträgliche Balance zu finden“, forderte Lohmann. Was im Ortsverband aber entschieden abgelehnt wird: Dass Umweltauflagen gelockert werden, um preisgünstigeres Bauen zu ermöglichen, wie dies beispielsweise SPD-Landtagsabgeordneter Rainer Stickelberger unlängst gefordert habe.

Vorstandswahlen

Keine Veränderungen gab es bei den Wahlen der Vorstandsmitglieder. Jörg-Moritz Reinbach wurde dabei als Vorsitzender und Sprecher einstimmig im Amt bestätigt wie Annette Lohmann (Stellvertreterin) und Wolfgang Hasselmann (Beisitzer).

Bundestagswahl

„Der Bundestagswahlkampf sollte für uns mehr als eine Pflicht sein“, fordert Reinbach Engagement von den 25 Mitgliedern des Ortsverbands. Der Wahlkampf soll intensiv und gemeinsam mit dem Kreisverband Lörrach, dessen Vorstand auch die Mitglieder des Ortsverbands Rheinfelden angehören, vorbereitet werden. Den bereits gekürten Kandidaten Gerhard Zickenheiner aus Lörrach will man zu einem ausgesuchten Thema einladen. Gewünscht wird, dass die Grünen selbstbewusst und nach Außen hin als eigenständige Partei auftreten. Reinbach wünscht sich indes eine Komplexitätsreduktion. Für den Ortsverband wäre eine schwarz-grüne Koalition durchaus eine mögliche Option, keinesfalls aber mit einer CSU, wie sie derzeit agiere. Und: „Ein SPD-Kanzlerkandidat Siegmar Gabriel geht gar nicht, der ist inzwischen ja ein Anti-Grüner“, urteilte Heiner Lohmann.

Ärzteversorgung

Das Thema Ärzteversorgung in Rheinfelden und im Landkreis soll in der nächsten Zeit thematisiert werden. Zumal lange Wartezeiten für einen Termin, wenn es den überhaupt gibt, vor allem bei Fachärzten wie Haut-, Augen und HNO-Ärzten, an der Tagesordnung seien, sei hier dringend Abhilfe und Verbesserung angesagt, so das Credo im Ortsverband.