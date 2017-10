Rheinfelden Grundwasser kippt Auslegung

23:49 Terrormiliz IS bekennt sich zu Messer-Angriff in Marseille

Berlin - Die Terrormiliz IS hat den tödlichen Messer-Angriff in Marseille für sich beansprucht. Der Täter sei "Soldat" des IS, zitierte die auf die Auswertung dschihadistischer Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group das IS-Sprachrohr Amak. Der Angreifer hatte Stunden zuvor zwei Frauen erstochen, bevor er von Soldaten erschossen wurde. "Diese Tat könnte terroristischer Natur sein, aber derzeit können wir das nicht bestätigen", sagte der französische Innenminister Gérard Collomb. Die für Terrorfälle zuständige Staatsanwaltschaft ermittelt.

23:47 Katalonien fordert Unabhängigkeit - Rajoy: Ungültig

Barcelona - Nach dem von Polizeigewalt überschatteten Referendum in Katalonien hat Regierungschef Carles Puigdemont die Loslösung der Region von Spanien eingefordert. Der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy nannte die Abstimmung dagegen eine Inszenierung und sprach ihr jede Gültigkeit ab. Die Regionalregierung hatte das Referendum trotz eines gerichtlichen Verbotes und gegen den Willen der Zentralregierung in Madrid durchgezogen. Die Polizei ging teils brutal gegen Bürger vor, die abstimmen wollten. Nach amtlichen Angaben wurden 844 Menschen verletzt, darunter einige schwer.

22:53 Regierungschef: Katalonien hat Recht auf Unabhängigkeit

Barcelona - Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont hat nach dem umstrittenen Referendum über die Abspaltung von Spanien das Recht auf Unabhängigkeit seiner Region beansprucht. "Wir haben das Recht gewonnen, einen unabhängigen Staat zu haben", sagte Puigdemont am späten Abend in Barcelona.

22:46 Ermittlungen nach Tribünendrama in Amiens

Amiens - Nach einem schweren Unglück auf der Zuschauertribüne des Fußballstadions im nordfranzösischen Amiens suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach der Ursache. Beim Jubel über ein Tor des OSC Lille war am Samstagabend ein Sicherheitsgeländer des Gästeblocks zusammengebrochen. Mehrere Dutzend Zuschauer stürzten etwa eineinhalb Meter in den Innenraum des Stadions. 29 Menschen wurden verletzt. Inzwischen konnten alle Verletzten das Krankenhaus wieder verlassen.

22:44 Referendum in Katalonien: Zahl der Verletzten steigt auf 844

Barcelona - Nach dem gewaltsamen Vorgehen der Polizei gegen Wähler und Demonstranten in Katalonien ist die Zahl der Verletzten am späten Abend weiter gestiegen. Nach Angaben des katalanischen Gesundheitsministeriums mussten sich 844 Bürger während des Referendums über die Unabhängigkeit der Region behandeln lassen. Die Sicherheitsbeamten hatten am Morgen versucht, das von der Justiz und der Regierung in Madrid untersagte Unabhängigkeitsreferendum in der Region um jeden Preis zu verhindern und Wähler unter anderem mit Schlagstöcken attackiert.