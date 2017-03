Rheinfelden Heidi Kuny tritt nicht mehr an

Rheinfelden-Eichsel (pem). „Das ist mein letztes Amtsjahr, ich will jüngeren Platz machen,“ so kündigte Heidi Kuny, die seit Gründung vor mehr als einem Vierteljahrhundert ununterbrochen an der Spitze der Dinkelberger Landfrauen steht, bei der Jahreshauptversammlung an, dass sie im kommenden Jahr nicht mehr kandidieren wird. Denn in den Statuten steht, dass man bei den Landfrauen ab dem 65. Lebensjahr nicht mehr im Vorstandsteam mitarbeiten darf.

Nachwuchs

Über Mitglieder kann sich der rührige Verein nicht beklagen, 120 Frauen aus 13 Gemeinden gehören ihm an. Aber die Vorsitzende betont: „Wir suchen Nachwuchs. Wir möchten auch jüngere Frauen für unseren Verein, für unsere Vorstandsarbeit gewinnen“. Die dritte Vorsitzende Christel Suhr ergänzte: „Es ist überhaupt nicht schlimm mitzuarbeiten. Man lernt viel für sich selber, das Engagement ist mit sehr vielen Kontakten verbunden“.

Bilanz

In ihrer Bilanz resümierte Kuny vor allem die Bewirtungsaktivitäten, sei es bei den Neujahrsempfängen der Stadt oder in Nordschwaben. Ein Kraftakt bedeutet das „Kompostifest“ in Minseln, wo die Dinkelberger Landfrauen ein legendäres Kuchenbüffet bieten. „Es ist super, was da geleistet wird“, dankte Heidi Kuny den Mitgliedern. Eine rote Rose samt Konfekt gab es für die „Bekanntgabefrauen“ aus den einzelnen Dörfern. „Tolle Arbeit, wenn man Euch braucht, gibt es nie ein Nein“, lobte Minselns Ortsvorsteherin Eveline Klein, die selbst Mitglied im Verein ist und die Entlastung übernahm.

Finanzen

Die Dinkelberger Landfrauen stehen auf gesunden, finanziellen Beinen, 1000 Euro wurden an das Familienzentrum Rheinfelden gespendet.

Ausblick

Mit Blick ins neue Vereinsjahr werden am Mai wieder gemeinsame Spaziergänge angeboten. Außerdem gibt es ein Lachseminar. Und am 4. Mai steht ein Ausflug nach Stühlingen in den Geflügelhof Kaiser auf dem Programm.

Mitglieder: 120 Frauen aus allen Rheinfelder Ortsteilen, Schwörstadt bis Eichen.

Kontakt: Vorsitzende Heidi Kuny, Tel. 07622/3189.