Rheinfelden Heizkraft kommt aus der Leitung

Die Abteilung Wärmenetze der Rheinfelder Stadtwerke haben die Sommerferien genutzt, um auch die Goetheschule, die Eichendorfschule und auch die Schillerschule an das Nahwärmenetz anzubinden. Bisher erfolgt die Wärmeversorgung über eine Kombination aus hocheffizienten Blockheizkraftwerken und den vorhandenen Erdgaskesseln in der Realschule in der Müßmattstraße.

Rheinfelden. Diese Kombination sorgte bereits ab 2015 für eine Reduktion der CO 2-Emissionen um 50 Prozent und leistet damit einen wichtigen, wenn nicht sogar den wichtigsten Beitrag, für die Klimaschutzanstrengungen der Stadt in den vergangenen Jahren. Mit der Anbindung der Gewerbeschule und der Goetheschule ist es nun möglich, die dort vorhandenen Biomassekessel zur Wärmeerzeugung ins Wärmenetz einzubinden.

Ab Jahresende 2017 besteht dann der Energiemix der Stadtwerke Rheinfelden aus Biomasse in Form von Holzhackschnitzeln und Holzpellets, der Abwärme von hocheffizienten Blockheizkraftwerken. Die Erdgaskessel dienen dann nur noch als Spitzenlast- und Reservekessel. Der Anteil des fossilen Energieträgers Erdgas sinkt auf einen Anteil von unter 20 Prozent.

Außer den Schulen werden auch Gebäude der städtischen Wohnungsbaugesellschaft angebunden sowie Privatgebäude wie das Pflegeheim „Haus am Park“.

Neben innovativer Technik für die Wärme- und Strombereitstellung realisieren die Stadtwerke Rheinfelden in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Breitbandversorgung die Grundlage für eine zweite Schlüsselinfrastruktur der Zukunft. Gemeinsam mit der Wärmeleitung werden Leerrohre für die Installation des landkreisweiten Glasfasernetzes mitverlegt, die in Zukunft eine schnelle Internetanbindung und problemlose Telefon- und Fernsehversorgung garantieren werden.

Weitere Informationen: Im Rahmen der laufenden Bauarbeiten besteht in den betreffenden Straßenabschnitten in der Sudenten­straße, dem Mundiweg und der Danzigerstraße die Möglichkeit auch kurzfristig weitere Hausanschlüsse zu realisieren. Für Hausbesitzer, die Interesse oder Beratungsbedarf in Sachen Hausanschlüsse haben steht EWS-Mitarbeiter Ingo Sahner, Tel. 07673/8885289, mail: i.sahner@ews-schoenau.de zur Verfügung.

