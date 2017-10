Rheinfelden Heranwachsende stark machen

Als „soziale Stadt“ will Rheinfelden auch eine Kinder- und jugendfreundliche Kommune sein. Und auf dem Weg dorthin hilft der Soziale Arbeitskreis (SAK) aus Lörrach. Er legt dem Sozialausschuss heute seinen Jahresbericht vor.

Rheinfelden (kör). Die Lörracher Einrichtung, die auch mehrere Tätigkeitfelder in Rheinfelden bearbeitet, übernahm im April 2016 die mobile Jugendarbeit. Um dieser ein solides Fundament zu geben, wurden zunächst die Treffpunkte für Jugendliche außerhalb städtischer Einrichtungen identifiziert. Hierzu gehören auch Konfliktpunkte wie der Karsplatz in der Fußgängerzone oder der Spielplatz Schwedenstraße, wo es immer wieder Probleme in der Vergangenheit gegeben hat zwischen Jugendlichen und Anliegern oder Geschäftsbetreibern.

Problem Karlsplatz

In verschiedenen Gesprächsrunden, die einerseits mit den jungen Rheinfeldern, andererseits mit den Gewerbetreibenden liefen, kristallierte sich als Bild heraus: Die Jugend wünscht sich einen witterungsgeschützten Aufenthaltsort ohne Konsumzwang wünschen. Und auf Seiten der Angestellten der anliegenden Geschäfte bestehen augenscheinlich Unsicherheit im Umgang mit den zehn bis 15 Heranwachsenden aus Angst vor deren möglichen Reaktionen.

Bei diesen „auffälligen“ Jugendlichen handelt es um eine Gruppierung im Alten von 14 bis 16 Jahren, die teils in kleineren Cliquen auftreten. Unter ihnen gibt es Schulverweigerer, sie konsumieren Nikotin und Alkohol aber auch Cannabis. Weitere Theman hier sind Diebstahl und Gewalt. Im SAK-Jahresbericht heißt es, es handele sich „um benachteiligte und gefährdete Jugendliche, die Probleme mit ihrem Elternhaus sowie in der Schule haben und bereits in Berührung mit Justiz und Polizei kamen“.

Dezentrale Jugendtreffs

In den beiden dezentralen Jugendtreffs in Herten und Karsau ist der SAK seit September 2016 tätig. Dieses Engagement ermöglichte einen kosntanten Beziehungsaufbau zu den Besuchern. Dabei wurde aber auch bei Einzelnen ein „delinquentes Verhalten“, wie es im Bericht heißt, festgestellt. Dieses – genannt werden auch mögliche sexuelle Übergriffe – spielte nicht nur in den Jugendtreffs eine Rolle, sondern auch im öffentlichen Raum.

Diese Problematik wurde auch während der diesjährigen „Präventionsdekade“ des Jugendreverats aufgegriffen (wir berichteten). Die insgesamt 30 Veranstaltungen zwischen dem 21. und dem 30. März standen unter dem Motto „Ey, geht’s noch?!“. Als das Programm der Presse vorgestellt wurde, bestätigte die Jugendreferentin Anna Hinna, dass sie mit dieser Thematik nicht nur im zentralen Jugendhaus am Tutti-Kiesi-Areal, das weiterhin unter der Regie der Stadt steht, konfrontiert wird, sondern auch während ihrer Quartiersarbeit.

Ausblick

Die „Mobilen Jugendarbeiter“ des SAK wollen in Zukunft aber auch für ein positiveres Bild der Heranwachsenden sorgen. Dies soll zum einen durch Aktionen wie eine „Tüten-Pack-Hilfe“ im Hieber-Markt erreicht werden, aber durch Tischkicker- oder Straßenfußballturniere in der Innenstadt erreicht werden. Zudem sollen selbstverwaltete Gruppen wie Breakdancer einbezogen werden. Auch die Beteiligung der mobilen Jugendarbeit an dem Sommerferienprogramm, die durchaus positive Reaktionen zeigte, wird fortgesetzt. Denn dort konnten zum einen die bereits bestehenden Beziehungen zu Jugendlichen vertieft werden, zum anderen gab es laut SAK-Bericht Kontakte zu Kindern, Jugendlichen – insbesondere auch zu Teenie-Müttern – sowie zu Eltern und Anwohnern.

Über die Reaktionen der Ausschussmitglieder berichten wir noch.