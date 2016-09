Herten will für das Sanierungsgebiet „Ortskern Herten II“ in ein Programm der städtebaulichen Erneuerung aufgenommen werden. Die Ortschaftsräte beschlossen am Dienstag einstimmig, dass ein solcher Antrag gestellt wird und in den Haushalten der kommenden Jahre auch die entsprechenden Mittel eingestellt werden.

Rheinfelden-Herten (mv). Die erforderliche Grobanalyse mit dem Abgrenzungsplan für das Sanierungsgebiet nahmen die Räte zustimmend zur Kenntnis. Wie in den Beschlussunterlagen nachzulesen ist will die Stadt Rheinfelden mit der Aufnahme in das Förderprogramm Herten auch dafür belohnen, weil im Rahmen des ersten Sanierungsgebietes „Ortskern Herten“ vor sechs Jahren Herten auf einen Teil der Mittel verzichtete, die in der Stadtmitte verwendet wurden.

Geplant sind im Rahmen des neuen Projekts unter anderem die Erneuerung oder die Sanierung des Hauses Rabenfels, das derzeit von örtlichen Vereine und der IG Weinbau sowie für Wohnzwecke genutzt wird. Künftig sollen die Wohnungen in Vereinsräume umgenutzt werden. Eine energetische Sanierung soll darüber hinaus das Rathaus erfahren, außerdem soll ein Lift gebaut werden um auch behinderten Menschen einen barrierefreien Zugang zum Sitzungssaal zu ermöglichen. Vom neuen Sanierungsprogramm könnten auch private Erneuerungsmaßnahmen entlang der Hauptstraße einbezogen werden. Zudem ist eine Aufwertung des Rathausplatzes eingeschlossen.

Sollte Herten in das städtebauliche Erneuerungsprogramm aufgenommen werden, dann sollen auch bislang unbebaute Teile in der Ortsmitte für weitere Wohnbebauungen genutzt werden. Auch der Lebensmittelmarkt könnte von bisher 350 Quadratmetern auf 800 bis 1000 Quadratmeter erweitert werden.

Alle Ortschaftsräte begrüßten die Anstrengungen, um in das Förderprogramm einbezogen zu werden. Martin Koschmieder (SPD) erinnerte indes daran, dass mit einem etwaigen Sanierungsgebiet auch eine entsprechende Verkehrskonzeption einhergehen müsse. Dies gelte vor allem für den Busverkehr, der vor allem in der Ortsmitte für alle zufriedenstellend geregelt werden müsse. Helmut Wolpensinger (CDU) sprach sich dafür aus, den Bus gegebenenfalls auch auf dem Lindenplatz wenden zu lassen. Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller verwies indes darauf, dass dafür der Untergrund des Lindenplatzes nicht geeignet sei.