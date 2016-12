Rheinfelden-Herten (mv). Zu einer wahren Erfolgsgeschichte wurde das Jahr 2016 für die 35 Hertener Hobbywinzer. Sie konnten jede Menge Preise und Medaillen einheimsen. Den Auftakt der Weinprämierungen machte in diesem Jahr die Weinsorte Prior, die beim sogenannten PIWI Cup (pilzwiderstandsfähige Reben) des staatlichen Weinbauinstituts in Freiburg zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz belegte. Mit einem hervorragenden fünften Platz wurde beim PIWI-Cup die Weinsorte Johanniter bewertet.

Als absoluter Höhepunkt überraschte die Hertener Winzer danach die Goldmedaille bei der Internationalen Berliner Wein Trophy 2016 für den Johanniter-Wein des Jahrgangs 2015, eine hoch angesehene Auszeichnung die rundum Lob und Anerkennung erntete.

Der nationalen und internationalen Anerkennung nicht genug durften die Hertener Hobbywinzer darüber hinaus eine weitere Goldmedaille für die Weinsorte Regent, Jahrgang 2015 für sich verbuchen, die beim Regent-Forum in Geilweilerhof vergeben wurde und die ebenfalls internationales Renommee genießt.

Krönender Abschluss war in diesem Jahr schließlich die Auszeichnung für die Weinsorten Regent und Regent-Rosé beim PIWI Weinpreis International, die mit einer Gold und einer Silbermedaille ausgezeichnet wurden. Die entsprechende Preisverleihung wurde in Stuttgart von der deutschen Weinkönigin Lena Endesfelder moderiert. Die Urkunde wurde an den Vorsitzenden der IG Weinbau, Jürgen Reiske im Auftrag von Landwirtschaftsminister Hauck in Anwesenheit von Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch von der deutschen Weinkönigin Lena Endesfelder überreicht.

Der Reigen der Preise, die der IG Weinbau in Herten in diesem Jahr zuerkannt wurden macht deutlich, dass die Hobbywinzer um Kellermeister Dietmar Leipert und den Vorsitzenden der IG Weinbau, Jürgen Reiske nicht nur in Bezug auf den Ausbau ausgezeichnete Leistungen erbringen, sondern auch bei der Arbeit im Steinacker. Dies bestätigte auch Jürgen Reiske im Gespräch mit unserer Zeitung. Er lobte das hohe Engagement der Winzer und das besondere Verantwortungsbewusstsein für die Hertener Steinackerweine, das zu einer seit Jahren gleichbleibenden und hohen Qualität der Weine beiträgt.

Dies gelte auch für die Winzersekte, welche die IG Weinbau seit einigen Jahren als Flaschengärung in den Ausschank bringt und die der Arbeit der Hertener Winzer darüber hinaus einen exquisiten „sprudelnden Beigeschmack“ verleihen.

Zuversichtlich sind die Winzer bei der Weinqualität des Jahrgangs 2016, der im Mai des kommenden Jahres in die Flaschen gelangt.