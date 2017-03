Rheinfelden „Ich lebe nach meinem Gesetz“

Rheinfelden (dr). Ein 43 Jahre alter Mann musste sich am Donnerstag wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und dem mehrfachen Bruch einer Gewaltschutzanordnung mit Näherungsverbot vor der Amtsrichterin in Lörrach verantworten. Herausgekommen sind zwei Geldstrafen von 500 und 700 Euro.

Hakenkreuze auf die Unterarmen gemalt

Der erste Vorwurf war rasch geklärt. Der Beschuldigte war am 27. Juli des vergangenen Jahres in einem T-Shirt bei der Polizei in Grenzach-Wyhlen erschienen. Auf beide Unterarme hatte er mit einem Filzstift gut sichtbare Hakenkreuze gemalt. Dies brachte ihm eine Anzeige wegen „Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen“ ein. Der Angeklagte räumte den Vorwurf umfassend ein.

Die zweite Anklage war komplizierter. Der Beschuldigte hatte sich 2016 von seiner Lebensgefährtin, mit der er sechs gemeinsame Kinder hat, getrennt. Das Jugendamt hatte den damals 14-jährigen Sohn an einen Pflegevater in Rheinfelden gegeben. Damit war der Angeklagte nicht einverstanden und fing an, den Mann zu terrorisieren. Weil der Pflegevater keinen Ausweg mehr wusste, veranlasste er eine Verfügung nach dem Gewaltschutzgesetz. Danach war es dem Angeklagten untersagt, sich dem Pflegevater und dem Sohn zu nähern oder auf anderem Wege (schriftlich oder durch Telekommunikation) in Verbindung zu treten.

Angeklagter schert sich nicht um Auflagen

Doch der Angeklagte scherte sich nicht darum. „Ich lebe nach meinem Gesetz“, schrieb er in einem seiner Nachrichten auf Facebook. Ferner überzog er den Pflegevater mit wüsten Beleidigungen und drohte ihm sogar einmal. Am 18. Juli 2016 urinierte er gegen das Auto des Pflegevaters – das wurde im Verfahren eingestellt.

Im Gerichtssaal fühlte sich der Angeklagte immer noch im Recht. Es sei zwar bei allen Fällen stark betrunken gewesen, aber der Pflegevater hätte sich seinen Sohn „gekrallt“ und ihm weggenommen. Richterin Annegret Lange klärte den Angeklagten darüber auf, dass er sich an die Anordnung des Umgangsverbotes halten müsse. Alles andere sei strafbar. Der Pflegevater sagte als Zeuge, dass trotz des angesetzten Verhandlungstermins in den letzten Wochen erneut Beleidigungen gegen ihn bei Facebook aufgetaucht seien.

Urteil höher als von Staatsanwalt gefordert

Der Staatsanwalt beantragte darum für die Hakenkreuze unter Einbeziehung eines alten Strafbefehle eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen und für die Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz nochmals 50 Tagessätze, Tagessatzhöhe jeweils zehn Euro. Richterin Lange ging über den Antrag des Staatsanwaltes hinaus und verhängte 50 plus 70 Tagessätze je zehn Euro. Da die Beteiligten auf Rechtsmittel verzichteten, ist das Urteil rechtskräftig.