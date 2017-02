Von Gerd Lustig

Tourismus und Naherholung: Auch darauf will sich der Stadtmarketing-Vereins Pro Rheinfelden stärker konzentrieren. Außerdem soll neben der Innenstadt hauptsächlich auch das Stadtjubiläum im Jahr 2022 im Fokus sein, wenn es gilt, den 100. Geburtstag der Stadt Rheinfelden zu feiern.

Rheinfelden. „Ab sofort gilt es also, diese Umbauarbeit zu leisten, um eine neue Phase der Vereinsarbeit einzuleiten“, formulierte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, der bei der jüngsten Mitgliederversammlung im Sitzungssaal des Rathauses erneut als Vorsitzender jenes Vereins gewählt wurde. Bis zum Juli soll daher verstärkt Werbung betrieben werden, um weitere Mitstreiter ins Vorstandsboot von Pro Rheinfelden zu holen. „Wir möchten viele neue Menschen ansprechen und das vorhandene Potenzial wachrütteln“, betonte der Vorsitzende.

Vieles angestoßen

Vieles wurde in der Vergangenheit von „Pro Rheinfelden“ angestoßen und erfolgreich umgesetzt. Davon war in der Sitzung von den drei Arbeitsgruppen AG Themenführungen, AG Innenstadt und AG Strategie-Team sowie den beiden eigenständigen Untergruppierungen IG Eichsler Umgang und Wirtevereinigung zu hören. So erfreuen sich die 3000 Schritte-Touren als auch die Dorf- und Landschaftsführungen (unter anderem mit den jeweiligen Ortsvorstehern) steigender Beliebtheit, und sind daher auch künftig fester Bestandteil der Vereinsstrategie. Bei den öffentlichen Stadtführungen zu jeweils neuen Themen unterstützt die AG des Vereins mit einem kleinen Apéro am Ende der Führung, was von den Teilnehmern als Abschluss mit der Möglichkeit zum Austausch gerne angenommen wird.

Lichtereinkaufsabend hat sich etabliert

Etabliert hat sich zudem der Lichter-Einkaufsabend im Herbst. Zweimal erfolgreich ist der „neue“ Eichsler Umgang unter Federführung der IG über die Bühne gegangen. Der Vorsitzende sprach gar von einem „kleinen Quantensprung“. Regelmäßig finden Runde Tische statt. Die AG Innenstadt will künftig sogar monatlich Innenstadt-Treffs über Mittag oder als „After work“-Termine organisieren als Kommunikationsplattform.

Erfolg beim Internet

Ebenso verkündete Klaus Eberhardt in Sachen Internet einen schönen Erfolg. Demnächst werde es nämlich den ersten Spatenstich für „Schnelles Internet“ im Gewerbegebiet Schildgasse geben. „Unsere seit Längerem bestehenden Forderungen tragen damit Früchte“, so der Vorsitzende. Deutlich positive Anzeichen sieht der Verein grundsätzlich im Bereich Tourismus/Naherholung. Genannt wurde das Thema E-Bike und E-Bike-Touren. Für die weitere Offenhaltung der Tschamberhöhle setzt man auf die in Gründung befindliche IG und „auf Menschen mit Leidenschaft“. Und auch von Schloss Beuggen, das bislang unter Wert verkauft gewesen sei, erhofft sich Eberhardt neue und deutliche Impulse. „Und da ist es gut, dass unter de neuen Schlossherrn nicht an der Stadt vorbei geplant wird“, sagte er.