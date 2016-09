Nachrichten-Ticker

20:23 Seehofer verschärft Kritik an Merkel - CDU verlangt Geschlossenheit

Berlin - Nach dem AfD-Erfolg in Mecklenburg-Vorpommern hat CSU-Chef Horst Seehofer seine Kritik an der Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel weiter verschärft. "Die Lage für die Union ist höchst bedrohlich", die Menschen wollten "diese Berliner Politik nicht", sagte er der "Süddeutschen Zeitung". CDU-Generalsekretär Peter Tauber wies die Attacke zurück. Mit Spannung wird erwartet, wie sich Merkel morgen im Bundestag bei der Generalaussprache zum Haushalt 2017 zu ihrer Flüchtlingspolitik äußert und ob sie ihren Kritikern entgegenkommt.

19:55 Deutsches Kleinflugzeug in Mazedonien verunglückt

Skopje - Ein deutsches Kleinflugzeug vom Typ Piper ist in Mazedonien verunglückt. Die Maschine mit sechs Insassen sei am Dienstag in der Nähe der Stadt Veles im Zentrum des Balkanlandes aufgeschlagen, berichteten lokale Medien. Augenzeugen zufolge sei die Maschine ausgebrannt, hieß weiter. Vor dem Unglück habe der Pilot einen Notruf abgesetzt. Er habe auf dem Flughafen der nahen Hauptstadt Skopje landen wollen, um zu tanken. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

19:54 Deutsche U21-Fußballer siegen weiter - 1:0 gegen Finnland

Seinäjoki - Die deutschen U21-Fußballer nehmen weiter Kurs auf die Europameisterschaft 2017. Im ersten Pflichtspiel von Trainer Stefan Kuntz gewann die Mannschaft des Deutschen Fußball-Bundes in Finnland mit 1:0 und feierte in Seinäjoki den achten Sieg im achten Qualifikationsspiel. Die Kuntz-Elf baute damit bei noch zwei ausstehenden Spieltagen die Tabellenführung auf fünf Punkte Vorsprung zu Verfolger Österreich aus. Der Tabellenzweite spielte gegen Russland 1:1. Der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für die EM-Endrunde 2017 in Polen.

19:48 Kerber wie 2011 im Halbfinale der US Open - Sieg gegen Vinci

New York - Angelique Kerber hat bei den US Open ihr drittes Grand-Slam-Halbfinale in diesem Jahr erreicht. Die 28 Jahre alte Tennisspielerin aus Kiel setzte sich gegen die Vorjahresfinalistin Roberta Vinci aus Italien mit 7:5, 6:0 durch. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel trifft die Weltranglisten-Zweite am Donnerstag auf die Dänin Caroline Wozniacki oder Anastasija Sevastova aus Lettland. Nach ihrem Sieg bei den Australian Open und dem verlorenen Wimbledon-Finale könnte Kerber in New York ihren zweiten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier feiern.

19:12 Jèrôme Boateng mit Moses-Mendelssohn-Preis ausgezeichnet

Berlin - Fußball-Nationalspieler Jèrôme Boateng ist mit dem Moses-Mendelssohn-Preis ausgezeichnet worden. Der 28-Jährige wurde für sein soziales Engagement um Toleranz und Völkerverständigung geehrt. Den Preis erhielt Boateng von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller. Die Auszeichnung ist mit 10 000 Euro dotiert. "Boatengs Erfolg hat ihn nie vergessen lassen, wo er aufgewachsen ist", sagte der Regierende Bürgermeister über den gebürtigen Berliner. "Immer wieder engagiert sich Boateng in sozialen Projekten für Kinder und Jugendliche."