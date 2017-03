Von Gerd Lustig

Auf dieses Ereignis warten viele Leute schon sehnsüchtig: die Rheinfelder Musiknacht“. Die mittlerweile dritte Auflage geht am Samstag, 8. April, in der Rheinfelder Innenstadt über die Bühne. Und keine Frage: Da ist wieder Musik in der Luft, da geht was in der City, da verwandelt sich die oftmals schläfrige nächtliche Innenstadt in ein kleines Tollhaus.

Rheinfelden. Eine Nacht – eine Stadt – elf Lokale – neun Livebands – zwei DJs: Das sind die nackten Zahlen. Sie versprechen, dass auch die dritte Musiknacht wieder zum vollen Erfolg werden wird.

In insgesamt elf Locations, eine mehr als im vergangenen Jahr, spielen ab 21 Uhr unterschiedliche Bands von Pop, Latino, spanischen Klängenund Jazz bis hin zu Rock, Rock’n’Roll, House und Partyhits. Dazu kommen zwei DJs, die mit heißen und angesagten Scheiben das Partyvolk zum Wippen bringen wollen.

Das Motto heißt auch dieses Mal wieder: „Einmal bezahlen und überall feiern“. Es wird für jeden Musikgeschmack etwas dabei sein. Der Vorverkauf in allen teilnehmenden Lokalen sowie in der Tourist-Info in Rheinfelden hat bereits begonnen. Wer dabei sein will, muss sich schnellstmöglich das nötige Bändchen besorgen, das den Eintritt in alle elf Lokale garantiert. Am besagten Abend selbst, so mutmaßen die Veranstalter von der „Initiative Musiknacht“, wird es wohl wie im Vorjahr nur noch wenige Restkarten geben.

Das Programm

Das Programm sieht folgendermaßen aus: K1: DJ Benni (House, Black, Charts); Funzel: Fox Solo (Akustik, Rock, Pop); Pasta König: Los Rumberos (Latino, Merengue, Bachata); City Lounge: Riva Band (Pop, Italo Musik), Bistro: Matching Ties (Acustic, Bass); VIP: DJ Loony Tunes (Partyhits, RnB, House); Public Pub: Headhunter (Rock); Hotel Danner: Ballroom Stompers (Rock’n’Roll); Franco Pub: Last Train (Oldies, Cover Rock); Neue Schenke: One Way Train (Rock); Bistro Mokka: Gencay mit Sängerin Gülten (orientalische/türkische Popmusik).

Rock’n’Roll und Boogie

Aber aufgepasst: Es gibt an diesem Abend noch eine weitere Veranstaltung in der Großen Kreisstadt, für die aber Extra-Eintritt bezahlt werden muss: Die Rock’n’Roll- und Boogie-Woogie-Nacht im Bürgersaal. Bei deren vierter Auflage hat sich Organisator und Tanzfan Helmuth Rieger wieder ordentlich was einfallen lassen. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Zum Tanz spielen die „Shaking Cats“ aus Karlsruhe auf. In den Pausen tritt die Boogie-Show-Tanzgruppe „Pink Cadillac“ auf, in deren Reihen unter anderem die mehrfachen Europa- und Weltmeister Sonja und Franky Secci stehen. Ebenso darf man sich auf eine Einlage der Rock’n’Roll-Abteilung aus Lörrach freuen. Die Organisatoren hoffen, dass die Gäste im Outfit der 1950er und 60er kommen.