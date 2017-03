Rheinfelden Jetzt ist es wieder ein Rathaus

Das „Alte Rathaus“, ehemals Sitz der Wohnbau Rheinfelden, wurde am Montag nach dem Umzug Anfang März offiziell für seine neue Nutzung übergeben. Ab sofort sind in der Friedrichstraße 6 die verschiedenen Abteilungen und Dienstleistungen des Amtes für Familie, Jugend und Senioren sowie weitere soziale Beratungsinstitutionen angesiedelt.

Rheinfelden. „Jetzt wird es wieder ein Rathaus“, freute sich Dieter Burger, Geschäftsführer der Wohnbau, bei der „Übergabe“. In seinen Augen ist mit der Zusammenführung der verschiedenen sozialen Beratungsangebote und der Bündelung des Know Hows ein überzeugendes Konzept entstanden. Als „kleines Einweihungsgeschenk“ überbrachte Burger der Leiterin des Amtes für Familie, Jugend und Senioren, Cornelia Rösner, einen Scheck in Höhe von 500 Euro.

Von der Tragfähigkeit des Konzeptes zeigten sich alle Beteiligten überzeugt. „Für den Bürger ist durch die Zusammenfassung der verschiedenen Dienstleistungen unter einem Dach ein echter Mehrwert entstanden“, meinte Rolf Steinegger, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Caritasverbandes Hochrhein, und Stefan Heinz von der AGJ-Wohnungslosenhilfe. Beide Institutionen sind zukünftig auch im Gebäude vertreten.

In seinem Inneren hat sich trotz der neuen Nutzung nicht viel geändert. Die meisten Büros wurden aus den vorhandenen Beständen ausgestattet. Der ehemalige Empfang der Wohnbau im Erdgeschoss wird zukünftig von verschiedenen Institutionen als Beratungsraum genutzt werden, wie zum Beispiel von der Fritz-Berger-Stiftung, dem Stadtseniorenrat, der Bürgerstiftung oder der Anlaufstelle Migration. Auch im Café Bürgertreffpunkt Gambrinus werden weiterhin verschiedene Beratungsangebote stattfinden. In der ersten Etage ist die Beratung zu Rentenanträgen und Kontenklärung sowie das Seniorenbüro angesiedelt und in der zweiten Etage die Kindertagesstättenverwaltung sowie die Beratung zu Elternbeiträgen, Elterngeld, Little Bird, Grundsicherung, ALG II und Tafelausweisen. Auch die Integrations- und Flüchtlingsbeauftragte, Jacqueline Zeng, ist mit umgezogen. „Uns ging es wirklich darum, möglichst viele Synergien zu schaffen und dem Bürger ein umfassendes Beratungsangebot unter einem Dach zu bieten“, erklärte Bürgermeisterin Diana Stöcker.