Rheinfelden-Herten. Mehrere teilweise alkoholisierte Jugendliche haben am Samstag gegen 18.30 Uhr in Herten für Ärger gesorgt. Laut Bericht der Polizei zogen sie durch die Kirchstraße und pöbelten Passanten an.

Nachdem das Polizeirevier einen entsprechenden Hinweis erhielt, wurde die Gegend überprüft. In der Kirchstraße, im Bereich des Jugendkellers, kontrollierten die Beamten sieben Kinder und Jugendliche. Bei der Abklärung des Sachverhaltes stellte sich heraus, dass ein 15-Jähriger kurz zuvor mehrere Pflanzen aus einem Blumenkübel herausgerissen hatte. Er war zudem alkoholisiert, ein Test ergab laut Polizeibericht 0,5 Promille.

Die Jugendlichen wurden der Örtlichkeit verwiesen. Der 15-Jährige wurde seinen Eltern übergeben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet, schreibt die Polizei.