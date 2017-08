Rheinfelden Junge Kicker lernen viel

Rheinfelden-Eichsel (pem). „Kids for Champions Fußballcamp“ hieß das Reizwort in Eichsel. Im zweiten Jahr hintereinander fand dieser sportliche Event auf dem Sportplatz in den Kellermatten statt und die Teilnehmerzahl erfuhr eine Steigerung auf 47 Jungfußballer, im Jahr zuvor waren es 40 Jungen und Mädchen. Der SV Eichsel zusammen mit dem Baggerbetrieb Sandro Röse machte dieses für die Kinder unvergessliche Erlebnis möglich. Für die jungen Sportler war es ein Wochenende mit Spaß am Sport, insbesondere am Fußball.

Geleitet wurde das Traininglager in den von Robby Török, dem Sohn von Ex-Fußballprofi Frank Elser, bekannt für seine gleichnamige Fußballschule. In dem Eichsler Fußball-Camp lief alles bestens, die Nachwuchskicker nahmen Tipps und Tricks eifrig auf. Die Teilnehmer kamen aus Eichsel, Herten, Minseln, Karsau und der Kernstadt Rheinfelden. Hosen, Trikots, Stutzen, Ball und Urkunde waren in der Teilnahmegebühr enthalten, ebenso gab es für die Nachwuchskicker leckeres Essen und erfrischende Getränke.

Auf dem Fußballplatz lief alles bestens. Viel Spaß, große Kollegialität, fußballerisches Grundlagentraining, koordinative Trainingsübungen – Robby Török vermittelte sein Können und Wissen ganz toll an den Nachwuchs, und zum Schluss, beim sonntäglichen Familienfest, machten sogar die Eltern bei den Spielen mit.