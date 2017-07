Rheinfelden Kämpfergeist über Generationen hinweg

Rheinfelden (pem). Große Freude herrschte bei den Rheinfelder Ruderern: Sie haben mit Joscha Holl und Ole Schneider zwei frisch gekürte Deutsche Meister in ihren Reihen. Ole Schneider und Joscha Holl (beide Jahrgang 1999) haben zusammen mit zwei Ruderkameraden aus Berlin die deutsche Meisterschaft im „Vierer ohne“ erkämpft. Zuvor sicherten sie sich in der Bootsklasse „Zweier ohne“ die Bronzemedaille.

Malin Grether und Calvin Knobloch ruderten jeweils im Einer, Luisa Gartmann im gesteuerten Doppelvierer, sie erreichten das Finale. Daheim wieder angekommen bot man den jungen Sportlern einen schönen Empfang, an dem neben Oberbürgermeister Klaus Eberhardt auch Stadtsportausschussvorsitzender Dieter Wild und Klaus Schäuble von der Sparkasse Lörrach Rheinfelden teilnahmen.

„Auf diese Erfolge sind wir sehr stolz“, lobte Peter Peitz, Vorsitzender des Ruderclubs Rheinfelden (RCR). Doch, so Peitz: „Ein Sportler kann nur so gut sein wie seine Trainer“. Und nannte Jörg Süßle und Gerhard Holl, letzterer ist der Vater von Joscha und zugleich der Onkel von Ole. „Woran liegt es, dass die Rheinfelder Ruderer so erfolgreich sind. Liegt es am Team?“

Diese Frage stellte der Oberbürgermeister, und er wusste auch die Antwort: „Der RCR hat adäquat Deutsche Meister, Kontinuität ist der Erfolg dieses Vereins.“ Klaus Eberhardt geriet aber auch hinsichtlich des Rheins mit seinen unruhigen Gewässern ins Schwärmen: „Ich glaube, dass wir hier eine Paradestrecke haben, der Rhein hat seine Schönheit.“

Weiter zollte der Oberbürgermeister dem RCR die Weitergabe von Wissen, Empathie und Kämpfergeist über Generationen hinweg. Hinzu komme der Familiengeist, man sei ein kleiner und feiner Verein mit Familienatmosphäre. „Ich hoffe, dass der RCR die Sportgeschichte unserer Stadt weiterschreiben kann“, sagte Eberhardt.