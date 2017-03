Rheinfelden Kantine wird zur Konzerthalle

Nachrichten-Ticker

18:04 Bundesrat gibt Weg für umstrittene Pkw-Maut frei

Berlin - Der Weg für eine Pkw-Maut auf deutschen Autobahnen und Bundesstraßen ist nach jahrelangem Streit frei. Trotz Warnungen vor negativen Folgen für die Grenzregionen ließ der Bundesrat ein Gesetzespaket passieren, mit dem die EU-Kommission grünes Licht für die "Infrastrukturabgabe" geben will. Eine mögliche Anrufung des Vermittlungsausschusses fand in der Länderkammer keine Mehrheit. Damit kann Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt die weiteren Vorbereitungen für die bisher gestoppte Maut-Einführung angehen. Österreich kündigte "zeitnah" rechtliche Schritte an.

17:47 Handy von vermisster Frau in Trümmern geortet

Dortmund - Nach der gewaltigen Explosion in einem Dortmunder Wohnhaus ist das Handy der noch vermissten Frau in den Trümmern geortet worden. Das gab die Feuerwehr bei einer Pressekonferenz bekannt. Die Suche musste wegen Einsturzgefahr am Haus am Nachmittag allerdings für rund zehn Stunden unterbrochen werden, um die Hauswände abzustützen. Ein verschütteter Raum muss noch durchsucht werden.

16:56 Ex-Student soll Anschlag geplant haben

Darmstadt - Ein ehemaliger Student der TU Darmstadt soll einen Terroranschlag in Deutschland geplant haben. Auf dem Laptop des 36 Jahre alten Syrers fanden Ermittler Anleitungen zum Bau einer Bombe und eines Schalldämpfers, wie eine Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Mann sei im Februar erneut festgenommen worden und sitze seither in Untersuchungshaft. Gegen den Mann läuft bereits ein anderes Verfahren: Die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen ihn wegen Propaganda für die Terrormiliz IS.

16:53 Deutschland geht auf Konfrontationskurs zu den USA

Brüssel - Deutschland geht innerhalb der Nato offen auf Konfrontationskurs zu den USA. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel machte bei einem Bündnistreffen in Brüssel deutlich, dass die Bundesrepublik ihre Verteidigungsausgaben nicht so stark erhöhen wird wie von einigen Partnern gefordert. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hingegen warnte vor einem "deutschen Sonderweg" in der Nato.

16:02 Bundeswehrsoldaten sollen mit Drogen gehandelt haben

Letzlingen - Gegen vier in Sachsen-Anhalt stationierte Bundeswehrsoldaten wird wegen Drogenhandels ermittelt. Bei Durchsuchungen in der Altmarkkaserne Letzlingen und an den Wohnanschriften der vier Männer im Alter zwischen 26 und 32 Jahren wurden insgesamt 130 Gramm Kokain und 5 Gramm Crystal sowie Utensilien zum Drogenkonsum und -handel sichergestellt, wie die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord mitteilte. Die Männer stammen aus Halle, Berlin und Neubrandenburg. Gegen drei von ihnen wurde ein Haftbefehl beantragt.