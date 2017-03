Rheinfelden Kein Weltuntergang

Rheinfelden. Dass die Rheinfelder Standortbewerbung für ein künftiges Zentralklinikum im Kreis Lörrach wohl ins Hintertreffen geraten ist, nannte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt am Donnerstag bei einem Pressegespräch „bedauerlich, aber kein Weltuntergang“.

Allzumal die Bewertungskriterien in seinen Augen nicht optimal gewesen seien, sondern die Entscheidung – aller Wahrscheinlichkeit fällt sie für Lörrach – eher unter politischen als unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten fallen wird. In dem jetzt beginnenden Prozess sollten sich in seinen Augen alle drei Rathauschefs für befangen erklären.

Nachnutzung offen

Ganz gleich, wo das neue Klinikum gebaut wird – eines steht schon jetzt fest: Das dann ehemalige Kreiskrankenhaus am Vogelsang wird in dieser Funktion nicht mehr gebraucht. „Es ist auch noch viel zu früh, darüber nachzudenken“, hielt Eberhardt auf Nachfrage unserer Zeitung fest. Schließlich bleibt der Betrieb – „hier wird sehr gute Arbeit von sehr guten Personal geleistet“ (Eberhardt) – noch bis ins Jahr 2025 und bis dahin wird laut Oberbürgermeister auch investiert in das Haus. Angedacht war auch schon, das Gebäude als „Medizinisches Versorgungszentrum“ (MVZ) zu nutzen. Doch dafür liegt das Haus nicht zentral genug, zudem gibt es mit dem Ärztehaus an der Friedrichstraße und am Bahnhofplatz zwei solcher Einrichtungen in der Stadt. Denkbar wäre auch die Umwandlung in eine Reha-Klinik. Fest steht, dass es eine medizinische Nachnutzung geben soll, bestätigte Eber­hardt.