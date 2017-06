Rheinfelden „Komposti“-Fest wird begraben

Das Herbstfest, das vor 18 Jahren auf der Kompostanlage Lützelschwab in Unter-Minseln anlässlich eines Firmenjubiläums aus der Taufe gehoben wurde, findet in Zukunft nicht mehr statt.

Rheinfelden-Minseln (pem). Die Gründe haben Firmeninhaber Ewald Lützelschwab und seine Frau Beatrice unserer Mitarbeiterin Petra Wunderle verraten.

Frage: Herr Lützelschwab, warum beenden sie eine solche Erfolgsgeschichte?

Ganz einfach, es liegt an der Manpower der Firma Lützelschwab. Sie zählt derzeit 32 Mitarbeiter und alle waren mit Herzblut beim „Kompo­sti“-Fest mit im Einsatz. Das Fest lief neben dem normalen Arbeitsbetrieb und es war auch eine tolle Werbung auch für das Unternehmen. Aber was nützt es, wenn die Arbeit immer mehr wird, und ich die Mitarbeiter nicht aufstocken kann. Es ist nicht einfach, Facharbeiter zu bekommen. Es ist eine schwierige Zeit auf dem Mitarbeitermarkt. Ich will meinen Mitarbeiter nicht noch mehr zumuten und gerade im Hinblick auf das Herbstfest kann ich nur wiederholen, es fehlt an der Manpower. Es braucht sich niemand beschuldigt fühlen, nach langer Diskussion im Haus sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, wie man so schön sagt, die Reißleine zu ziehen. Und wie heißt es so schön: Wenn es am schönsten ist, muss man aufhören.

Frage: Frau Lützelschwab, eigentlich war das Herbstfest doch ein Selbstläufer – treue Aussteller, bewährtes Konzept, Magnetfunktion aus der ganzen Regio – gab es da wirklich so viel zu tun?

Oh ja. Im Sommer, also jetzt, starteten wir mit den Vorbereitungen, mit der ganzen Logistik. Klar, viele Standbetreiber signalisierten meistens am Fest selber fürs nächste Jahr ihre erneute Teilnahme, die Vereine hielten uns allemal die Treue und mit den Behörden lief alles problemlos ab, aber es war halt wirklich eine aufwendige Organisation. Wenn ein Aussteller aufhörte, dann suchten mein Mann und ich nach einem passenden Ersatz. Ein guter, attraktiver Aussteller-Mix samt Unterhaltungsprogramm lag uns stets am Herzen. Ich meine, das hat unser Komposti-Fest auch so beliebt gemacht.

Frage: Herr Lützelschwab, haben Sie einmal nachgezählt, wie viele Besucher zum Fest kamen?

Also genau abgezählt haben wir nie. Einzig beim Jubiläumsfest haben wir mal eine Stunde lang uns mit der Besucherzahl intensiv beschäftigt. Und das kam so: Wir haben jede Dame mit einer Rose überrascht, für die Männer gab es ein Gläschen Wein. So kamen wir dann an zwei Festtagen auf rund 8000 Besucher. Bei schönem Wetter sind die Leute sehr gerne bei uns gewesen, bei Regen, den es nicht oft gab in all den Jahren, hatten wir auch immer viele Besucher, allerdings hat dann die Verweildauer gelitten. Einen Festausfall hat es in all den 18 Jahren nie gegeben, auch gab es glücklicherweise keine größeren Unfälle. Meine Frau und ich möchten uns bei allen Beteiligten ganz herzlich bedanken.

Frage: Frau Lützelschwab, gibt es vielleicht doch eine Alternative, vielleicht, dass das Fest im Rhythmus von zwei Jahren stattfindet oder dass es jemand anderes ausrichtet?

Nein, alle zwei Jahre wäre nach unserer Ansicht ein Sterben auf Raten. Wenn jemand anderes das Herbstfest weiterführen will, dann gerne, aber nicht auf dem Komposti-Platz.