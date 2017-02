Rheinfelden (rom). Sichtlich stolz zeigte sich OB Klaus Eberhardt beim Empfang der Rheinfelder Meister-Mannschaft am Dienstag im Foyer des Rathauses. Die Ringer des Kraftsportvereins (KSV) erkämpften sich souverän ohne Niederlage den Titel in der Oberliga Südbaden und starten in der kommenden Saison in der Regionalliga Baden-Württemberg. „Ich freue mich schon auf die Derbys, vor allem natürlich gegen TuS Adelhausen II“, bekannte das Stadtoberhaupt. Durch die Zusammenlegung der Bundesligen wurde der KSV nun sogar zweitklassig, und Rheinfelden hat in den ersten beiden deutschen Ligen drei Ringer-Teams (mit Bundesligist TuS Adelhausen I).

Einleitend hob Eberhardt die mittlerweile über 80-jährige Tradition beim 1936 gegründeten Kraftsportverein hervor. Neben den Ringern waren lange Zeit die Gewichtheber und kurz auch Boxer aktiv. Den Grundstein für den Aufschwung legte der KSV durch eine gute Jugendarbeit ab Mitte der 1990er Jahre, die auch mehrfach mit Edelmetall an deutschen Jugendmeisterschaften belohnt wurde. Er schätze die familiäre und sportlich-faire Atmosphäre in der Turnhalle der Schillerschule, wo nach den Kämpfen die Ringer selbst die Matte miteinander abbauen. „Wenn da die Spezialisten ihre Würfe und Beinschrauben durchziehen, geht man schon mal in Deckung“, scherzte Eberhardt. In Anlehnung an das Badner-Lied folgte noch ein Lob über das vom Kraftsportverein gegründete Trottoirfest, dessen Jubiläum bekanntlich 2017 ansteht: „Die besten Güggel im deutschen Land gibt es beim KSV-Stand.“

Für die Rheinfelder Sportvereine überbrachte Dieter Wild als Vorsitzender des Stadtsportausschusses Grüße und ein Geschenk – zwei Quadratmeter für die 2016 angeschaffte neue Wettkampfmatte. „Das Drumherum stimmt einfach. Im Hintergrund wurde vorbildliche Arbeit geleistet.“

KSV-Chef Uwe Lippert dankte im Namen des Vereins für die Unterstützung. Noch sind die Kaderplanungen nicht abgeschlossen, aber der wichtige Stamm der Mannschaft mit vielen Eigengewächsen sei geblieben. „Wir wollen nicht aufsteigen – aber auch nicht absteigen“, so das Ziel für die Premierensaison, die im September beginnen wird. Schon jetzt sei die Mannschaft „heiß“ auf die Derbys gegen die Nachbarn vom Dinkelberg und aus dem Wiesental, zu denen über 600 Zuschauer erwartet werden.