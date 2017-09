Rheinfelden Kreuz und quer durch Europa

Rheinfelden (kör). „Wir denken immer noch an Europa“, schreibt Gaby Dolabdjian, Leiterin der Volkshochschule Rheinfelden, im Programmheft für das neue Semester. Was auch nicht verwundert, schließlich werden hier Kurse in 13 europäischen Sprachen, jetzt auch in ungarisch, angeboten. Europa zieht sich aber sonst wie ein roter Faden durch das VHS-Leben: So gibt es Ausstellungen mit Fotos aus Island und Venedig und Bilder von italienischen Künstlern.

Auch die Exkursionen haben europäischen Charakter: Sowohl die Ausstellung des Franzosen Cezanne in Karlsruhe, als auch ein Besuch bei der „Europäischen Organisation für Kernforschung“ (CERN) in Genf stehen beispielsweise im Programm. Und dann gibt es auch noch den Kurs „Kreuz und quer durch Europa tanzen“.

Dass die VHS ein kaum wegzudenkender Faktor in der Rheinfelder Bildungswelt ist, zeigt neben einem Blick in das neue Programmheft auch die Tatsache, die Dolabdjian anspricht: „Unsere 23 000 Unterrichtseinheiten entsprechen einer sechszügigen Grundschule.“ Da fällt auch ein gerüttelt Maß an organisatorischer Arbeit an, liegt auf der Hand. Hier ist die VHS-Leiterin ganz zufrieden, denn der Stellenplan konnte erweitert werden: Die jetzt sechs Vollzeitstellen teilen sich insgesamt zehn Mitarbeiter. Hinzu kommt noch eine Praktikantin.

Zum Stichwort „Bildungseinrichtung“ ist zudem anzumerken, dass es allein im Bereich der beruflichen Fort- und Weiterbildung 42 Angebote, unter anderem auch erstmals eine Schulung für die Abgabe von gefährlichen Stoffen gibt. Und dann kommen noch die 30 Kurse im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ hinzu.

Anmelden kann man sich schon seit August, seitdem das Programm im Internet eingesehen werden kann. Die Online-Anmeldung wird mittlerweile stark genutzt: Rund ein Viertel des VHS-Klientels nutzt mittlerweile die Möglichkeit.