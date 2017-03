Rheinfelden „Kunterbunt“ liegt voll im Plan

Nachrichten-Ticker

20:51 Fußgänger überfahren - Taxifahrer muss fünf Jahre in Haft

München (dpa) – Ein Taxifahrer, der in München absichtlich einen Fußgänger überfahren hat, ist zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Zudem verliert er für fünf Jahre den Führerschein. Das Landgericht München verurteilte den 58-Jährigen wegen versuchten Totschlags. Der Taxifahrer war zu schnell und ziemlich knapp an dem Passanten und zwei Begleiterinnen vorbeigefahren. Der Fußgänger schimpfte über den Verkehrsrowdy und schlug wütend gegen die Seitenscheibe des Wagens. Daraufhin hielt der Taxifahrer an und setzte zurück. Im Prozess gab er zu, dass er Gas gab und direkt auf den Mann zufuhr, aus Ärger.

20:50 Trotz Kritik: Flughafen auf Madeira nach Cristiano Ronaldo benannt

Funchal - Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat jetzt auch einen "eigenen" Flughafen: Der Airport von Madeira in Funchal wurde nach dem auf der portugiesischen Atlantik-Insel geborenen Megastar benannt. "Das ist für mich etwas sehr Besonderes, ich fühle mich glücklich und geehrt", sagte der 32 Jahre alte Profi von Real Madrid vor Hunderten Menschen. Die Zuschauer riefen immer wieder "Cristiano, Cristiano, Cristiano". Die Aktion war vor allem bei der Regierung in Lissabon auf Kritik gestoßen. Auf Madeira hat Ronaldo bereits ein Museum und ein Hotel eröffnet.

20:50 EU-Austritt beantragt: Großbritannien sagt Goodbye

London - Großbritannien macht ernst mit dem Brexit: Als erstes Mitglied in der Geschichte hat das Vereinigte Königreich den Austritt aus der Europäischen Union 2019 beantragt. Kanzlerin Angela Merkel bedauerte das zutiefst. "Wir verlieren einen starken und wichtigen Mitgliedstaat", sagte sie. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sprach von einem traurigen Tag. Mit der Übergabe der Austritterklärung beginnt eine zweijährige Verhandlungsfrist, in der Verflechtungen zwischen Großbritannien und der EU gelöst werden müssen. Großbritannien und auch die EU wollen hart verhandeln.

20:37 Koalitionsrunde bei Merkel - Viele Themen - Wenig Konsens

Berlin - In einem ihrer letzten Treffen vor der Bundestagswahl haben die Spitzen der großen Koalition bei einer Reihe strittiger Projekte nach Einigung gesucht. Die Bereitschaft zum Konsens schien aber eher gering zu sein - zu stark ist das politische Klima schon vom Wahlkampf bestimmt. Kanzlerin Angela Merkel hatte vor dem Treffen deutlich gemacht, dass in den sechs Monaten bis zur Wahl ohnehin nicht mehr viele Gesetzgebungsverfahren auf den Weg gebracht werden können. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nahm im Berliner Kanzleramt erstmals an einer solchen Koalitionsrunde teil.

20:01 Brexit: Weißes Haus reagiert verhalten auf Austrittserklärung

Washington - Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat verhalten auf die offizielle Austrittserklärung Großbritanniens aus der EU reagiert. "Wir respektieren den Willen der britischen Wähler", sagte Trumps Sprecher in Washington. Trump hatte sich noch im Wahlkampf für den Austritt Großbritanniens aus der EU stark gemacht und sich damit auf die Seite des Brexit-Lagers geschlagen. Die britische Premierministerin Theresa May hatte den US-Präsidenten Ende Januar in Washington besucht. Dabei wollte sie vor allem den Weg ebnen für ein bilaterales Freihandelsabkommen.