Rheinfelden Landrover angefahren

Rheinfelden. In Höhe des türkischen Imbisses an der Güterstraße ist am Samstag zwischen 12.30 und 13.30 Uhr ein geparkter Land Rover Evoque von einem unbekannten, vermutlich weißen Fahrzeug angefahren und beschädigt worden. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden von etwa 3000 Euro zu kümmern. Das Fluchtfahrzeug dürfte deutlich sichtbare Beschädigungen haben. Hinweise an das Polizeirevier Rheinfelden unter Tel. 07623/740 40.