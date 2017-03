Rheinfelden (lu). Heulen und Wehklagen waren schon lange nicht mehr so laut, wie jetzt am Abend des Fasnachtsdienstags. Keine Wunder, zu sehr hatten sich die Narren an die in diesem Jahr im Vergleich zu 2016 deutlich längere Fasnachtskampagne gewöhnt, so dass der jähe Abschied umso mehr schmerzte. Doch mit der Verbrennung des Latschari als Symbolfigur der Rheinfelder Fasnacht ist jetzt erst einmal Schluss mit lustig. Eine große, gleichwohl bunte Trauergemeinde hatte traditionell auf dem Oberrheinplatz Abschied von der Fasnacht 2017 genommen. Wie gewohnt hatte die Latscharimusik, verstärkt mit zahlreichen Aktiven der Zunftmusik, den kleinen Trauermarsch vom Kastanienpark bis zum Oberrheinplatz angeführt. Hier wurde dann nicht nur der Latschari symbolisch verbrannt, sondern jede Menge Narren warfen kleinere und größere Utensilien der Narretei ins Feuer, die sie nicht mehr brauchten.

Derweil bilanzierte Oberzunftmeister Michael Birlin eine erfolgreiche und vor allem auch friedliche Kampagne, in der ausgiebig und lange gefeiert worden sei. „Wir hatten reichlich schöne Tage“, sagte der Ozume. Ganz besonders hob er nochmals das Narrentreffen der Waldstädte hervor, bei dem via Narrendorf, Brauchtumsabend und großem Umzug die Rheinfelder gezeigt hätten, dass sie Fasnacht feiern und machen können. Dabei dankte er nicht nur seinen Zunftkollegen fürs tatkräftige Anpacken, sondern auch den zahlreichen Cliquen, die sich wunderbar eingebracht und beteiligt hätten. „Wir haben auch von auswärts viele Komplimente bekommen“, betonte Birlin.

Sodann war es aber soweit, den Rathausschlüssel wieder zurückzugeben. Doch ähnlich, wie bei der Übergabe der Oberbürgermeister, so wehrte sich diesmal Zunftrat Klaus Neubert, das gute Stück herauszurücken. Letztlich hatte er aber keine Chance – und so reckte Klaus Eberhardt nach kurzer Gegenwehr den Schlüssel alsbald freudestrahlend in den Nachthimmel. Der Oberzunftmeister konnte die Übergabe aber schnell verschmerzen. Angesichts der Bauarbeiten im Rathaus-Foyer frotzelte er: „Wir Narren haben nichts als Staub gefunden, da wäre für uns nur Putzen übrig geblieben.“