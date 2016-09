Beuggen. Die Lage von Schloss Beuggen am Fluss und der Charme des Geländes haben Pfarrer Dr. Gernot Meier von der Evangelischen Akademie Baden, Karlsruhe und Pfarrer Martin Abraham, Studienleiter in Schloss Beuggen, zu einem Literarischen Sommer inspiriert. An sechs Abenden lesen Schriftsteller ihre Geschichten am Rheinufer und singen Musiker ihre Lieder vom Leben, vom Tod und von der Liebe. Die Abendreihe eröffnet ein literarisch-musikalischer Gottesdienst am Sonntag, 4. September, 19.30 Uhr. Unter dem Titel „Von Fluss- und Lebensläufen“ – treten biblische und literarische Texte in Spannung zueinander. Am Montag liest Roland Brunner, Schauspieler und ehemals Referent für musisch-kulturelle Bildung der badischen Landeskirche, Friedrich Schillers „Verbrecher aus verlorener Ehre“ – von Ursachen und Zusammenhängen, die einen Menschen zum Verbrecher werden lassen. Aus seinem Roman „Polarrot“ liest am Dienstag Patrick Tschan. „Der schöne Fischer“ heißt es am Mittwoch. Volker Patalong, Erzähler und Seminarleiter, erzählt Märchen und musiziert mit der Obertonflöte. Am Donnerstag geht es alemannisch-himmlisch zu: unter dem Titel „E himmlischi Unterhaltig“ bringt Markus Manfred Jung alemannische Gedichte und Geschichten zu Gehör. Claudia Gabler, Autorin von Lyrik und Hörspielen, liest am Freitag aus ihrem jüngsten Buch „Wohlstandshasen“. Mit „Die Zwei Wunderfitze“ klingt der Literarische Sommer am Samstag aus. Ergänzt wird das Abendprogramm durch verschiedene Tagesangebote wie Schlossführung, Museumsbesuch oder einem Erzählworkshop rund ums Wasser. n Weitere Infos: www.schloss-beuggen.de