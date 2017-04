Rheinfelden Lieder vom bunten Leben

Von Gerd Lustig

Rheinfelden. Eines muss man dieser Maren Kroymann lassen: Wunderbar singen, das kann sie, die 67-jährige Wahlberlinerin, die in Tübingen aufwuchs. Die Sängerin, Schauspielerin und Kabarettistin nahm jetzt bei ihrem Programm „In the Sixties“ bei ihrem Auftritt im Rheinfeder Bürgersaal das Publikum auf eine ganz spezielle musikalische Zeitreise mit.

Kroymann serviert dabei eine Art Hommage an jene legendäre Ära von Aufbegehren und Aufbruch einer ganzen Generation, die sich nur noch verstanden fühlte von der Popmusik. „Denn diese Musik war ein Versprechen“, sagt sie, und zwar eines auf Leichtigkeit, auf Befreitsein, auf Sexualität.

Kroymann gräbt sich an diesem Abend vor allem durch die Welt einer Dusty Springfield, die sie sehr bewundert, sowie tief durch die Hitparaden der 60er Jahre. Sie fördert dabei wahre Kostbarkeiten zutage, aber auch einiges Geröll. Meist gibt sie mit den Liedern auch Aufschluss über unsere jüngste Sozialisationsgeschichte: Es sind Lieder von einem Leben, das so viel bunter, wilder und schöner war als das der prüden Elterngeneration, wie sie in ihren längeren Ansprachen zwischen den Songs erklärt.

„Die guten alten 60er waren nicht immer gut“, wird sie nicht müde zu verkünden. Ausdrücke wie „frauenfeindlich“ oder „politisch unkorrekt“ habe es damals nicht gegeben. Und so hatte sie sich damals auch sehr über die sich anbahnenden Veränderungen und neuen Freiheiten gefreut.

Im Spiegel dieser Oldies gewährt Kroymann einen sehnsüchtigen Blick auf die Träume von einst, mit einer anrührenden Unmittelbarkeit, die zwischen Kitsch und Kunst nicht unterscheidet, sondern für wahr nimmt, was wahrhaftig gefühlt werden kann. Sie bindet ihr Publikum sehr charmant und flexibel ein in eine Show von Erinnerungen an die 60er Jahre, als Songs im Begriff waren, populär, das heißt Pop-Songs zu werden. „I only want to be with you”, „Wi–shin‘ and hopin’“, „In the chapel in the moonlight” oder „You don’t have to say you love me”: Dusty Springfield also, und Dean Martin ist „eben auch ganz toll“, so die Sängerin.

Kroymann überzeugt vor allem durch ihre Stimmen-Präsenz. Kraftvoll in der ihr eigenen Tiefe, stark in der Mittellage und präzise in Intonation wie Aussprache. Kroymanns vier Musiker geben ihr professionell sicheren Background. Sie gesteht zwar, dass sie mit Wonne mit ihren Co-Stars auf der Bühne stehe. Doch lediglich dem Gitarristen Ralf Lehmann gewährt sie in ihrer Show mal einen Moment, um in einem fetzigen Solo zu zeigen, was er wirklich drauf hat.

Ansonsten zelebriert nur die „Chefin“ ihre Song-Auswahl. Dabei hat sie die Musik ihrer Jugend aber aufpoliert. In der Oldtimer-Revue schlägt sie zudem auch feministische Töne an ebenso wie Scherze über Lesben, obwohl sie ja selbst eine bekennende ist. Bei all dem Vergnüglichen, Intimen und Pointierten, was Maren Kroymann dazwischen packt, hätte die Musik leicht ins Hintertreffen geraten können. Tat sie aber nicht. Aus jedem der sorgsam ausgewählten Songs macht sie und ihre Band eine ausgefeilte Miniatur.