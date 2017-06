Rheinfelden „Mister Musik“ geht nach dreißig Jahren

Wechsel in der Musikschule: Für den Leiter Norbert Dietrich ist am 1. März kommenden Jahres Schluss; er hat dann das Regelrentenalter erreicht. Gestern wurde sein Nachfolger Bernward Braun vom Vorsitzenden des Trägervereins Dieter Burger vorgestellt.

Von Ulf Körbs

Rheinfelden. „Es ist ein denkwürdiges Ereignis für die Musikschule. Norbert Dietrich legt nach mehr als 30 Jahren den Stab nieder“, befand Burger im Pressegespräch. Das Auswahlgremium – der Vereinsvorstand, die Betriebsratsvorsitzende und Bürgermeisterin Diana Stöcker als Vertreterin der Stadt als dem Hauptzuschussgeber – seien sehr glücklich, mit Braun einen Nachfolger aus der Region gefunden zu haben, meinte Burger weiter.

Der 45-jährige Braun stammt aus Lörrach, wo er in der Jugend Jazzmusik gemacht hat, und ist derzeit noch als Leiter der Musikschule Mittleres Wiesental tätig. Der Vater zweier Kinder, die Trompete und Saxophon spielen, hat in Karlsruhe und Mainz Klavier und „Elementare Musikpädagogik“ studiert. Zudem absolvierte er eine Zusatzausbildung „Führung und Leitung einer Musikschule an der Bundesakademie in Trossingen absolviert.

Zu seinem Wechsel meint er, er habe den Eindruck, dass die Musikschule in Rheinfelden von der Politik wertgeschätzt werde. An seiner bisherigen Wirkungsstätte, die von den Kommunen Steinen, Maulburg, Hausen und Schopfheim getragen wird, sei seine Bemühung, Besserungen herbeizuführen, eher fruchtlos gewesen.

Diese von Braun angesprochene Wertschätzung sehen auch Burger und Dietrich. Sie drücke sich auch in der einstimmige Empfehlung des Hauptausschusses vom Montag an den Gemeinderat aus, für die kommenden fünf Jahre die Förderung auf dem Niveau des Jahres 2017 fortzuführen. Dabei soll der Zuschuss jeweils unter Anrechnung der tariflichen Lohnentwicklung erhöht werden. Ein solcher Beschluss festige die Planungssicherheit für die Schule, betonten nicht nur Burger und Dietrich, sondern auch die Ausschussmitglieder am Montag.