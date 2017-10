Rheinfelden Mit Dach und Verspätung

Der Hertener Wertstoffhof kann erst im kommenden Frühjahr wieder in Betrieb genommen werden. Geschuldet ist die Verzögerung, ursprünglich war die Wiedereröffnung für kommenden Monat vorgesehen, dass bei den Arbeiten am zukünftigen Entwässerungssystem unerwartet Abfallablagerungen gefunden wurden.

Rheinfelden-Herten (kör). Bekanntlich befindet sich der Recyclinghof auf dem Gebiet der ehemaligen Hausmülldeponie Herten. Um diese langfristig zu sichern, musste ihre Oberfläche abgedichtet werden. Dies soll verhindern, dass Regenwasser in die alte Anlage eintritt und dass Sickerwasser aus ihr austreten kann, heißt es in einer Mitteilung des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft des Landkreises. Bei den Arbeiten hierfür wurden aber außerhalb des bereits abgedichteten Bereichs Müllablagerungen gefunden. Es kam daher zu einem Baustopp (wir berichteten). Mittlerweile sind diese Abfälle entsorgt und der zusätzlich abzudichtende Bereich identifiziert. Diese Arbeiten werden derzeit abgeschlossen, hält der Eigenbetrieb fest.

Grundlegende Neugestaltung

Gleichzeitig wurde der Hof auch grundlegend neu gestaltet. Er wird der erste im Kreisgebiet mit einer weitgehenden Überdachung sein. Zugleich wird künftig die Anlieferung auf einer erhöhten Fläche erfolgen. Dadurch können die Abfälle von oben in die Container gefüllt werden. Zudem wurde die Verkehrsführung verbessert. Eine verlängerte Zufahrt soll auch während der Stoßzeiten für einen ausreichenden Rückstaubereich sorgen.

Gesamtkosten liegen bei rund zwei Millionen Euro

Insgesamt belaufen sich die Kosten der beiden Maßnahmen laut Eigenbetrieb auf rund zwei Millionen Euro. Dabei entfallen auf die Oberflächenabdichtung knapp 400 000 Euro, also ungefähr 20 Prozent.

Ausweichmöglichkeiten mit längeren Zeiten

In der Zeit bis zur Wiedereröffnung der Anlage bei Herten bleiben die Öffnungszeiten des Recyclinghofes in der Stadt Rheinfelden an der Werderstraße weiter deutlich erweitert. Für die Abgabe von Grünschnitt stehen einerseits die Kompostanlage Lützelschwab in Minseln, andererseits die Sammelstellen in Inzlingen und Herten zur Verfügung. Deren Annahmezeiten wurden ebenfalls erweitert. Außerdem sei die Biotonne für krautige Gartenabfälle eine gute Alternative zu den Selbstanlieferungen, heißt es abschließend in der Mitteilung des Eigenbetriebs, der die Sachlage auch im Betriebsausschuss des Kreistages am Dienstag vorstellte.