Rheinfelden (rr). „Das war keine Spende wie andere vom Unternehmen“, stellte Holger Wick, Geschäftsführer des Rheinfelder Möbelhauses „Wohnwelt“ im Gewerbegebiet Schildgasse klar. „Mitarbeiter kamen auf die Idee, die Centbeträge ihrer Gehaltszahlungen für einen sozialen Zweck in der unmittelbaren Umgebung zu spenden.“ Dies ein ganzes Jahr lang, dann verdoppelte das Unternehmen den Betrag und schließlich legten die Lehrlinge kurz vor Weihnachten noch eine große Plätzchen-Back-Aktion ein und verkauften diese Süßigkeiten. So standen am Ende 1500 Euro bereit.

Diese Spende sollte im unmittelbaren Umfeld bleiben, da bot sich also Karsau an, außerdem soll sie Kindern mit möglichst lang anhaltender Wirkung dienen. So konnten Tanja Salzmann und Conny Salg vom Förderverein der Christian-Heinrich-Zeller-Schule gemeinsam mit Rektor Klaus Weber unmittelbar vor Weihnachten den Scheck entgegennehmen.

„Wir wissen schon, wofür wir das Geld einsetzen“, verriet Tanja Salzmann, Vorsitzende des Fördervereins. „Unsere beiden Bläserklassen, in denen zur Zeit 28 Kinder die Grundlagen fürs eigene Musizieren erlernen, bestehen seit zehn Jahren, diese Zeit ging auch an den Instrumenten nicht spurlos vorbei.“ So wird diese Spende eingesetzt, um neue Kinderklarinetten zu beschaffen.