Rheinfelden Mittel bereitstellen

Rheinfelden-Herten (mv). Der Umbau der Scheffelschule zur Ganztagsschule, der Neubau einer Heiz-und Lüftungsanlage für den gesamten Gebäudekomplex sowie das Thema Sporthallenerweiterung an der bisherigen Scheffelhalle sind nach wie vor die bestimmenden Themen, die sich auch in Bezug auf die Haushaltsmittelanforderungen für das Jahr 2018 für den Rheinfelder Stadtteil Herten widerspiegeln. In der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates skizzierte am Dienstag Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller die Eckdaten für die Mittelanforderungen.

Hinsichtlich der Scheffelschule plädierte sie dafür, dass auch Planungsmittel für die Einrichtung von Inklusionsklassen sowie Mittel für den Ausbau einer behindertengerechten Nutzung in den Haushaltsplan eingestellt werden. Für den Schulsportplatz setzte sie sich darüber hinaus für Mitteleinstellungen ein, die der Sanierung der Aschenbahn und der Sprunggrube sowie der Instandsetzung der Zaunanlage zugutekommen sollen.

Ein weiteres Hauptanliegen ist dem Ortschaftsrat die Einhaltung der geplanten Kanalumbaumaßnahmen entsprechend dem Generalentwässerungsplan. Dies betrifft vor allem den Kanalumbau in der Bahnhofstraße und der Hauptstraße.

Im weiteren Verlauf der Prioritätenliste sprechen sich die Hertener Ortschaftsräte für die Einstellung einer Planungsrate für eine neue Standortsuche des Jugendkellers „Morgenrot“ in Herten aus. Die übrigen Anliegen des Hertener Ortschaftsrates betreffen in Bezug auf die Mittelanforderungen für das Haushaltsjahr 2018 unter anderem die Pflegekonzeption für den Friedhof in Herten und die Beibehaltung der Buslinie 7307.