Mit der Ausstellung „50 Johr Mohren-Clique Minseln“ im Dinkelbergmuseum startet die Narrenclique in ihr Jubiläumsjahr. Zu sehen gibt es Kostüme, Fotos und vieles mehr aus einem halben Jahrhundert Fasnacht und Brauchtum. Zur Ausstellungseröffnung am Sonntag, 8. Januar, um 14 Uhr im Dinkelbergmuseum, Wiesentalstraße 48 in Minseln, sind alle Interessierten eingeladen. Auch die Museums-Kaffeestube ist an diesem Tag geöffnet. Weitere Öffnungstage der Ausstellung sind am 22. Januar, 5. und 19. Februar sowie am 5. März, jeweils von 14 bis 16.30 Uhr. Foto: zVg