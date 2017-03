Rheinfelden Motto: „Eh – geht’s noch?“

Nachrichten-Ticker

20:52 In Deutschland geborene Gefährder können abgeschoben werden

Göttingen (dpa) – Zwei festgenommene islamistische Gefährder können abgeschoben werden, obwohl sie noch keine schweren Straftaten begangen haben und in Deutschland geboren sind. Das Bundesverwaltungsgericht habe eine entsprechende Anordnung von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius bestätigt, teilte das Ministerium mit. Er habe die bundesweit erste Abschiebungsanordnung nach dem Aufenthaltsgesetz verfügt. Der Nigerianer und der Algerier sollen einen Terroranschlag geplant haben. Sie waren im Februar in Göttingen in Gewahrsam genommen worden.

20:47 Mehrere Jahre Haft für fremdenfeindlichen Angriff

Dessau-Roßlau - Wegen eines fremdenfeindlichen Totschlagversuchs sind zwei junge Männer in Sachsen-Anhalt zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Das Landgericht Dessau-Roßlau sprach die Angeklagten auch der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Der 23-jährige Haupttäter muss sechseinhalb Jahre in Haft, sein 20-jähriger Komplize vier Jahre. Die Männer hatten einen Pakistaner an einem Bahnhof geschlagen und getreten und auf den Gleisen liegen gelassen. Sie nahmen damit aus Sicht des Gerichts seinen Tod billigend in Kauf.

19:54 Vater vergiftet Sohn und sich selbst - Eltern stritten um Sorgerecht

Hamburg - Ein Vater hat in Hamburg vermutlich seinen neunjährigen Sohn und sich selbst vergiftet. Die Leichen des 53-Jährigen und des Jungen waren gestern entdeckt worden. Eine Obduktion habe ergeben, dass sowohl der Vater als auch der Sohn an einer Vergiftung starben. Die Leichen hätten keine äußeren Verletzungen aufgewiesen. Die Polizei geht von einem sogenannten erweiterten Suizid aus. Die Eltern des Neunjährigen lebten demnach getrennt. Der Junge hatte das Wochenende beim Vater verbracht. Als er gestern nicht wie vereinbart kam, alarmierte die Mutter die Polizei.

19:52 USA verbieten Laptops und Kameras im Handgepäck für bestimmte Flüge

Washington - Washington verbietet die Mitnahme von größeren Elektronikgeräten im Handgepäck auf Direktflügen von zehn Flughäfen in die USA. Das teilte das Heimatschutzministerium mit und begründet die Maßnahme mit Terrorgefahr. Verboten sind an Bord alle elektronischen Geräte, die größer als Mobiltelefone sind, also etwa Laptops, Tablet-Computer oder Kameras. Die zehn betroffenen Flughäfen liegen in Jordanien, Ägypten, Saudi-Arabien, Kuwait, Marokko, Katar, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Großbritannien ergriff ähnliche Maßnahmen, Deutschland nicht.

19:45 Rentnerin würgt Hund, tritt Herrchen und boxt Helfer um

Nordhausen - Eine aggressive Rentnerin hat es in Thüringen mit einem Berner Sennenhund, seinem Halter und zwei weiteren Männern aufgenommen und sie verletzt. Aus heiterem Himmel habe die Frau nach der Hundeleine gegriffen, daran gezogen und das Tier fast erwürgt, teilte die Polizei mit. Der 80-jährige Halter war mit seinem Hund auf einem Feld unterwegs gewesen. Mit großer Mühe gelang es dem Herrchen, den Hund vom Halsband zu befreien. Daraufhin trat die Frau auf den Halter ein. Zwei Passanten eilten dem Mann zur Hilfe. Sie schlug einen von ihnen zu Boden. Ihr Motiv war zunächst unklar.