Nachrichten-Ticker

20:48 Gauck verurteilt "Attacke auf Pressefreiheit" in der Türkei

Berlin - Bundespräsident Joachim Gauck hat die Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel in der Türkei scharf verurteilt. "Wir können in Deutschland nicht nachvollziehen, warum diese Attacke auf die Pressefreiheit notwendig ist. Uns fehlt das Verständnis", sagte Gauck vor Korrespondenten ausländischer Medien im Schloss Bellevue. Was derzeit in der Türkei passiere, wecke erhebliche Zweifel, ob die Türkei ein Rechtsstaat bleiben wolle, sagte Gauck. Yücel wird unter anderem Aufwiegelung der Bevölkerung vorgeworfen.

20:48 Frankfurt nach 1:0-Sieg gegen Bielefeld im Pokal-Halbfinale

Frankfurt/Main - Eintracht Frankfurt steht erstmals seit zehn Jahren wieder im Halbfinale des DFB-Pokals. Der Fußball-Bundesligist gewann am Abend im Viertelfinale gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld mit 1:0. Bei seinem zweiten Startelfeinsatz in dieser Saison erzielte Danny Blum das entscheidende Tor für die Eintracht, die in der Bundesliga zuletzt drei Spiele in Serie ohne eigenen Treffer verloren hatte.

20:46 73-Jähriger fährt in US-Schülerparade - zwölf Verletzte

Gulf Shores - Ein 73 Jahre alter Mann ist mit seinem Geländewagen während einer Parade im US-Badeort Gulf Shores in Alabama in eine Gruppe von Schülern gefahren. Zwölf Teilnehmer wurden verletzt, vier davon seien in einem kritischen Zustand, sagte der örtliche Polizeichef. Es gebe keine Anzeichen für eine absichtliche Tat. Der Fahrer habe nicht unter Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen gestanden.

20:19 Schneefall: Pokalspiel Lotte gegen Dortmund fällt aus

Lotte - Das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem Drittligisten SF Lotte und Borussia Dortmund ist wegen der schlechten Platzverhältnisse nach starkem Schneefall abgesagt worden. Das teilte der DFB am Abend mit. Bei den Platzverhältnissen sei kein sicheres Spiel gewährleistet. In Absprache mit dem Schiedsrichter-Team und den beiden Mannschaften wurde die Partie abgesagt. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt.

20:07 Pokalspiel Lotte gegen Borussia Dortmund fällt aus

Lotte - Das DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen dem Drittligisten SF Lotte und Borussia Dortmund ist wegen der schlechten Platzverhältnisse nach starkem Schneefall abgesagt worden. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Abend mit.