Rheinfelden-Eichsel. „Was ist noch Folk, was ist artifizielle Musik?” Dieser Frage gingen Countertenor Jahn Börner und der Multi-Zupfinstrumentalist Christoph Greuter in ihrem Silvesterkonzert in der Eichseler St. Gallus-Kirche nach.

Zu hören waren Lieder aus der Zeit vom 16. bis 20. Jahrhundert aus der Schweiz, Deutschland, England, Schottland und Amerika. Eine lebendige und klanglich differenzierte Präsentation in fundierter historischer Einbindung war das überzeugende Ergebnis der beiden unter anderem an der Schola Cantorum Basiliensis ausgebildeten Musiker.

„Ich singe nicht um zu gefallen”, heißt es im Lied „Der Sänger” des Schweizer Liedermachers Aloys Glutz. Der Liedtext kann angesichts der Lebensumstände des blinden Barden und Zeitgenossen Franz Schuberts nicht nur als sein Lebensmotto verstanden werden, sondern auch als Konzertmotto von Jahn Börner und Christoph Greuter. Sie transportierten mit ihrer schlüssigen Programmgestaltung eine glaubwürdige Botschaft, die über ein Kokettieren mit schönen Tönen hinausging.

Die vielfältige sprachliche Herkunft der Lieder sowie deren stilistische Prägung vom Lautenlied der Renaissance über das gefühlsselige Gitarrenlied der Romantik bis hin zum Blues-gefärbten Song des 20. Jahrhunderts wirkte als Kontrast. Gemeinsam war den Liedern ihre harmonisch schlichte und strophische Gestalt. Diese Formgebung forderte die gestalterischen Fähigkeiten der beiden Musiker in besonderem Maße heraus.

Bereits im Eingangslied „Blow the wind southerly”, einer traditionellen Weise aus England, präsentierte Jahn Börner einen unbegleiteten Countertenorpart, der sich durch präzisen Stimmansatz und treffende Phrasierungskunst auszeichnete. Der androgyne Fokus seiner Stimme zeigte sich in vielerlei Farben, wie etwa im gefühlvollen Balladenton von William Douglas’ „Annie Laurie” oder in metallischer Härte im martialischen Reformationslied „Herr, nun heb den wagen selb“ von Huldrych Zwingli.

Auch die übliche sonore Tenorlage stand Jahn Börner beeindruckend zu Gebote. So skandierte er plastisch in „Barbara Allen”, einer traditionellen schottischen Weise, oder entwickelte tänzerische Gesten in „Nun ist die Scheidestunde”. Darin machten sich deutsche Einwanderer in der neuen Welt mit Bier und Wein und dem Vertrauen auf einen allgegenwärtigen Gott Mut.

Christoph Greuter nutzte für seinen Begleitpart eine ganze Armada verschiedenster Gitarren und gittarrenähnlicher Instrumente. So zirpte er in „Just a rose will do” einfühlsam auf der Gitarrenversion eines Dulzian oder verzauberte mit den Klängen auf diversen Halszithern.

Zwei rein instrumentale Titel boten ihm willkommene Gelegenheit zu lyrisch-poetischem Blues und groovend-rockiger Attitude. In „Bury me not on the lone prairie“ wanderte er mit seiner Resonatorgitarre mit knackigen Country-Klängen durch die Prärie. Ein klingender Neujahrsgruß aus Amerika entließ das angeregte Publikum in die kalte Silvesternacht.