Rheinfelden-Karsau (pem). Der Bebauungsplan Ziegelacker beschäftigt den Karsauer Ortschaftsrat. In der jüngsten Ortschaftsratssitzung ging es um eine Baubefreiung sowie die künftige Parkplatzsituation in der Karsauerstraße. Der Ortschaftsrat hat den Bauantrag eines Doppelhauses mit Garage in der Schützenstraße einstimmig abgelehnt. Der Antragsteller will eine Befreiung zur Realisierung eines Doppelhauses mit Garagen.

Ortsvorsteher Jürgen Räuber verdeutlichte, dass sich alle Bauanträge an die Vorgaben des neuen Bebauungsplanes Ziegelacker – mit Karsauer- und Schützenstraße - halten, die einzige Ausnahme lag jüngst auf dem Ratstisch.

Doch Ortschaftsrat Uwe Wenk sieht es so: „Dieses Grundstück ist für diese massive Bebauung zu klein. Der Bebauungsplan ist gerade einmal ein halbes Jahr alt.“ Auch wurden Stimmen am Ratstisch laut, dass hier kein Präzedenzfall geschaffen werden darf.

Bei einem weiteren Bauantrag eines Doppelhauses mit Carport geht es nicht um die Größe der Bebauung, sondern um die künftige Parksituation, genauer gesagt um die Ausfahrt auf die Karsauer Straße. Dazu stellt sich Ortschaftsrätin Sibylle Jung die Frage: „Der Bauherr hat zwar zwei Carports, in denen hintereinander geparkt wird, aber ob das dann so umgesetzt wird und die Autos dann doch nicht auf der Karsauer Straße abgestellt werden?“ Fakt ist, dass die Zufahrt ins neue Baugebiet Ziegelacker über die Karsauer Straße – im Kurvenbereich unübersichtlich und mit abfallender Straße – erfolgt. Wenk sieht deshalb die Ausfahrten generell als „ungünstig“ an. Für Ortsvorsteher Jürgen Räuber ist klar: „Dieses Problem ist baurechtlich nicht zu lösen, da ist das Ordnungsamt gefragt.“

Zur Kenntnis genommen haben die Ortschaftsräte den Bauantrag auf Nutzungsänderung des ehemaligen Nachtclubs mit den darüberliegenden Zimmern in der Traubenstraße. Hier soll künftig eine Pension betrieben werden.