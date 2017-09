Rheinfelden Neu in Nordschwaben

Rheinfelden-Nordschwaben (pem). In Nordschwaben gibt es einen neuen Verein: Die „Sportfreunde Dinkelberg“ wurden am Sonntagvormittag aus der Taufe gehoben. An der Spitze steht Sven Kuhlmann, sein Stellvertreter ist Ralf Schmidt. Zweck des Vereins ist die Förderung der Allgemeinheit durch Sport.

Zehn Erwachsene und zwei Kinder nahmen an der Gründungsversammlung, die gerade einmal 20 Minuten dauerte, teil. Die Gründungsmitglieder heißen Sven und Silvia Kuhlmann, Ralf Schmidt, Katrin Huber, Valerie Wagner, Uwe Kuhlmann, Saskia Morgenthaler, Thomas Wunderle sowie Cornelia und Lutz Brugger. Entstanden sind die Sportfreunde Dinkelberg durch den Drecksaulauf, der in diesem Sommer zum ersten Mal durchgeführt wurde. Vorsitzender Kuhlmann bilanziert: „Der Drecksaulauf war ein riesengroßer Erfolg“. Und sein Stellvertreter Schmidt meint mit Blick in die Zukunft: „Die Organisation für den nächsten Drecksaulauf läuft auf Hochtouren, am 14. Juli geht es in die nächste Runde“.

Nächste sportliche Termine haben die Mitglieder bereits vor Augen: Am 24. September steht die Teilnahme am Rothaus Mudiator auf dem Programm und am 30. September geht es zur Super 10 im „Impulsiv“. Immer montags finden die Trainingsstunden in Nordschwaben statt, Treffpunkt ist um 19.30 Uhr bei der Halle. Das wöchentliche Training besteht aus Laufen und Workout, das heißt es werden natürliche Gegenstände wie Holzstämme genutzt, zu den Übungen gehören auch Liegestütze und Kniebeugen in freier Natur.

Nicht nur Mitglieder aus Nordschwaben gehören den „Sportfreunde“ an, sie kommen bislang auch aus Schopfheim, Lörrach und Degerfelden. „Wir sind für alle Interessierten offen, wir freuen uns auf Mitglieder“, verspricht Kuhlmann. Der Antrag auf Aufnahme in den Verein hat schriftlich zu erfolgen, Personen unter 18 Jahren können nur mit schriftlicher Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters aufgenommen werden. Die „Sportfreunde Dinkelberg“ selber streben eine Mitgliedschaft im Badischen Leichtathletikverband und im Badischen Sportbund an. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Teilnahme an sportlichen Wettbewerben und die Veranstaltung sportlicher Wettbewerbe. Der Jahresbeitrag beläuft sich sowohl für Aktiv- als auch für Passivmitglieder auf 15 Euro. Kontakt: drecksaulauf@t-online.de und www.drecksaulauf.jimdo.com.