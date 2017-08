Rheinfelden Neues im „Kaiser“

Von Gerd Lustig

Rheinfelden-Karsau. Kulturelle Anlässe waren in früheren Zeiten im Saal der Gaststätte „Zum Kaiser“ im Rheinfelder Ortsteil Karsau gang und gäbe. In dem Anbau an das im Jahr 1895 erbaute Traditionslokal fanden Jahreskonzerte, Jubiläen, andere Festivitäten und auch Fasnachtsveranstaltungen statt. Zudem diente es als Probenlokal für den Gesangs- und Musikverein.

Mit dem Neubau der Mehrzweckhalle in den 1980er Jahren verlor der Saal dann aber seine Funktion als zentraler Treffpunkt. Doch jetzt soll der – gründlich renovierte – Saal wiederbelebt werden. Auf Initiative von Zaneta Mokroluska, der neuen Pächterin, ihrem Lebensgefährten Ivan Di Grazio sowie auch dem Musiker und Bassisten Reinhard Felber soll der „Kaiser“ wieder zum kleinen Kulturtempel werden.

„Wir wollen künftig regelmäßig, möglichst im vierzehntägigen Rhythmus, Musiker und Kleinkünstler im Saal auftreten lassen“, erklärt Felber, der das Gastro-Paar bei der Auswahl und bei der Suche nach Auftretenden unterstützt. Er ist in der regionalen Musikszene gut vernetzt und kann diverse Kontakte herstellen. Aber auch Ivan Di Grazio kennt sich in der Jazzszene ein wenig aus, hat er doch in der Vergangenheit als Gastronom im Schützenmattpark in Basel, unter anderem „Jazz offbeat Basel“, zahlreiche Formationen engagiert. „Unsere Bühne soll offen für Alles sein“, verrät Felber.

Den Auftakt im „Kaiser“-Saal macht das Trio „Bubble Dance“, bestehend aus den Musikern Ference Marsal (Piano), Reinhard Felber (Kontrabass) und Rainer Müller (Schlagzeug), das am Freitag, 15. September, um 19 Uhr spielen wird. Präsentiert werden sollen an diesem Abend nahezu ausschließlich eigene Jazz-Kompositionen, die aus der Feder von Marsal und Felber stammen.

Fix geplant ist das Gastspiel von „Clara Krawallo and Friends“ am Sonntag, 1. Oktober, um 19 Uhr. Das Hamburger Singer/Songwriter Trio, wird von den beiden „Ex-Locals“ Urs Brombach am Saxophon und Daniel Oswald am Bass und einem Schlagzeuger aus München ergänzt. Für Mitte Oktober und Anfang November sind bereits weitere Veranstaltungen geplant.