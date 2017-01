Eigentlich ist die Volkshochschule Rheinfelden an sich schon ein kleines Europa, die Dozenten stammen aus vielen Ländern und ebenso reicht die Herkunft der Kursteilnehmer von Irland bis Bulgarien.

Rheinfelden (rr). „Wir haben uns deshalb gedacht, jetzt machen wir mal Europa selbst zum Thema eines Semesters, gerade auch, weil doch in unserer Region europäisches Leben zum Alltag gehört,“ erläuterte gestern VHS-Leiterin Gabi Dolabdjian. „Um die Vielfalt der Postionen kennen zu lernen, stellen wir eine Frageaktion an den Anfang.“ Besucher und Kursanten an der VHS werden gebeten, den Halbsatz „Wenn ich an Europa denke,...“ zu vervollständigen.

Mehrere Vorträge greifen dieses Thema auf, so einer über das europapolitische Wirken des ersten deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer. Bereits im März findet eine Podiumsdiskussion zur Präsidentenwahl in Frankreich statt und im April ein Vortrag über die verbindende Wirkung von Sprache und Dialekt.

Im Bereich der Sprachbildung bietet die VHS eine neue Form, nämlich Tandemkurse in zwölf europäischen Sprachen. Auf Wunsch zahlreicher Kursteilnehmer, ihre Kenntnisse durch aktives Sprechen zu festigen, besteht künftig die Möglichkeit, dass sich jeweils zwei Muttersprachler aus verschiedenen Ländern im Alltag begegnen und so allgemeine Sprachfertigkeit ausbauen.

In der Sprachbildung reicht das Spektrum erneut von Anfängerkursen bis zur Prüfung, um staatliche Zertifikate zu erlangen.

Neu wird das Sprachencafé sein, dort können die Teilnehmer aus vielen Ländern in ihrer Muttersprache über Urlaub und Aktuelles oder auch ihre Heimat plaudern, in der Cafeteria der Volkshochschule soll so ein weiterer Kommunikationstreffpunkt mit Bildungseffekt eingerichtet werden.

Für Flüchtlinge laufen ebenfalls eine Vielzahl Angebote für Deutsch als Fremdsprache, so gibt es zehn Integrationskurse. Ein ganz spezielles Bedürfnis wird der Kurs „Deutsch für Pflegekräfte aus Albanien“ erfüllen.

Den Bezug zum Arbeitsmarkt erhält die VHS mit 61 Angeboten für berufliche Weiterbildung. Der Informationstechnik gilt dabei besondere Aufmerksamkeit.

Beibehalten wird auch im neuen Semester das breite Angebot für Gesunderhaltung und körperliche Aktivität. In der bewährten Partnerschaft mit der Kassenärztlichen Vereinigung finden sich im Frühjahr vier Vorträge im Programm, unter anderem zu Schlaf- und Wahrnehmungsstörungen.

Angespannt bleibt die Raumsituation der VHS. „Wir bemühen uns darum, auch Kurse in die Vormittagsstunden zu legen, erklärte die VHS-Leiterin. „Da sind doch öfters bei uns im Haus Räume frei, aber abends haben wir keine Reserven mehr.“