Rheinfelden Nico gibt gerne richtig Gas

Von Gerd Lustig

Gas geben, das war schon immer sein Ding. Und da war die Sportkarriere des jungen Nico Dercho aus Rheinfelden geradezu vorgegeben. Nach Versuchen im Bereich des Kraftsports und des Fußballs hat der heute 16-Jährige sein Glück im Kartfahren gefunden. „Die Geschwindigkeit hat mich schon damals im Auto gereizt, wenn der Papa auf der Autobahn mal so richtig Gas gegeben hat“, sagt der Neuntklässler der Gertrud Luckner-Realschule. Dadurch, dass seine Mutter den Vorsitzenden des Opel Kadett C-Clubs, Harald Baumgartner, kannte, kam er schließlich zu dem im ADAC beheimateten Verein. Und hier hat er schließlich nicht nur das Kartfahren gelernt, sondern, wie man mit diesen 6,5 PS-starken und bis zu 60-70 Stundenkilometer schnellen Gefährten am geschicktesten umgeht.

Seit dem Jahr 2012 fährt Nico Dercho für den Opel- und Kadettclub Rheinfelden. Von Anfang an war er bei Outdoor-Rennen, den so genannten Kart Slaloms, dabei. Seit 2016 fährt er auch in der Indoor-Rennserie Baden-Württemberg mit.

Und in dieser Zeit hat er schon jede Menge Rennen gewonnen und Pokale eingeheimst – regional wie auch überregional. Nicht von ungefähr kam es daher, dass der 16-Jährige bei der großen ADAC-Motorsport-Gala besonders für seine Erfolge im Jahr 2016 geehrt wurde, unter anderem für seine zahlreichen Podestplätze bei Rennen in Südbaden sowie auch den Gewinn des Schwarzwaldcups. Und so lobt auch OKCC-Vorsitzender Baumgartner den Nachwuchs-Kartfahrer in den höchsten Tönen: „Er ist in unserem im Jahr 1987 gegründeten Verein aktuell das Aushängeschild.“

„Es ist in der Tat meine beste Saison“, zieht Dercho eine erste erfolgreiche Bilanz 2017. Von Jahr zu Jahr habe er sich steigern können. Und so ist er bei baden-württembergischen Meisterschaften sowie auch bei Süddeutschen regelmäßiger Teilnehmer. Derzeit ist er Dritter der diesjährigen Rennserie, die besten Acht qualifizieren sich dann für die Deutsche Meisterschaft. Ob er dies im Falle eines Falles indes wahrnehmen wird, ist noch offen. Reizvoller findet er nämlich die international besetzte Indoor-Serie. Die Tabelle führt er dort im Moment an. Noch sind allerdings drei Rennen zu fahren. Und mit der Deutschen Meisterschaft gäbe es eine Terminüberschneidung.

Wie lange wird der 16-Jährige noch Kart fahren? „Nun, ich hoffe es geht weiter, und auch so gut wie bisher“, wünscht er sich. Slalom will bis zum Alter von 18 fahren. Ein ganz großes Ziel habe er allerdings nicht. „Das muss dann ganz spontan kommen“, erklärt er.

Kürzlich war er sogar mal zu Kart-Tests nach Hamburg eingeladen. Und was ihn in der hiesigen Gegend besonders freut: Dass er in der Kartbahn Brombach den Streckenrekord hält. Woche für Woche trainiert er zweimal in Weil am Rhein, zunächst zweimal 30 Minuten im Kart. Dazu kommt noch, dass er auf dem Areal der Firma Issler zahlreiche Runden dreht. „Das Wichtigste in meinem Sport ist es, ganz präzise zu fahren“, erklärt er.