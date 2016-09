Nur der Fußballstadtverein Rheinfelden (FSV) hat sich noch nicht gemeldet auf die Umfrage von Sportausschussvorsitzenden Dieter Wild. Es geht um die Integration von Flüchtlingen durch Sport. Rheinfelden (kör). Wild und der Badische Sportbund (BSB) sind überzeugt, dass gerade im Vereinssport Asylbewerber einen besonders guten Weg in die neue Heimat finden können. Daher hat der BSB sogar ein Förderprogramm aufgelegt (wir berichteten mehrfach). Die Situation Bis zum Abgabetermin haben sich 36 der insgesamt 37 Mitgliedsvereine im Rheinfelder Sportausschuss gemeldet, wie Wild in seinem Rundbrief es beschreibt. Dabei sind in einem Dutzend der Vereine aktuell oder waren bereits Flüchtlinge aktiv. Derzeit werden 34 Sportler mit Flüchtlingshintergrund „mehr oder weniger“ betreut. Davon sind alleine 18 Mitglied im „Black Forest Cricketclub. Der ist aber kein BSB-Mitglied, kann also auch keine Förderung erwarten. Zudem sind weitere Flüchtlinge beim SV Nollingen, FV Degerfelden, VC Minseln, in der TIG Rheinfelden, bei den Rheinfelder Kickers, in der Skizunft sowie im TV Rheinfelden. Zeitweise Besuche gab es beim RSV, KSV SV Karsau, Skiclub und dem SC Minseln. Einer dieser Vereine hat bereits eine finanzielle Unterstützung beantragt; alle anderen führen die Flüchtlinge als „beitragsfreie“ Mitglieder. Zudem gibt es Vereine wie die Luftsportgemeinschaft, die sich nicht als „geeignete Zielgruppe“, wie Wild schreibt, sehen. Probleme Einzelne Vereine berichten auch von Problemen bei der Flüchtlingsbetreuung. So fehlen oftmals Transportkapazitäten für einen Bring- und Holdienst. Teils ist auch das Sportgerät – Sporträder oder Skiausrüstung – zu kostenträchtig. Aber manchmal scheitert das Engagement auch an der Zielgruppe selbst: So gab es zwar Meldungen von Flüchtlinge, die dann schlussendlich aber nicht kamen oder nur sporadisch. Zudem klagen einzelne Verantwortliche auch über die Unzuverlässigkeit. Auch bestehen offensichtlich Ängste in den Vereinen. Oder die Kapaziätsgrenzen der Gruppen sind erreicht, sodass keine Flüchtlinge mehr aufgenommen werden können. Einen besonderen Fall schilderte der TuS Herten. Der hatte eine Kindertanzgruppe in der Gemeinschaftsunterkunft an der Schildgasse aufleben lassen. Aber jetzt fehlt die Betreuerin. Ausblick Die Ergebnisse will Wild jetzt noch der Stadtverwaltung zuleiten und auch dem Badischen Sportbund. Weitere Informationen: Der BSB bietet in Kooperation mit dem WLSB auch zwei Fortbildungen an, die in der Sportpraxis aber auch bei der Entwicklung von Sportangeboten für Geflüchtete helfen sollen (siehe www.badischer-sportbund.de/).