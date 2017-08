Rheinfelden Nur Mädchen dabei

Rheinfelden-Adelhausen (pem). Zugegeben: Die Resonanz war weit geringer als bei den anderen Angeboten des Adelhausener Kinderferienprogramms. Doch immerhin zwölf flotte Mädchen ließen sich das „Tanzen mit Isa“ in der Dinkelberghalle auch in diesem Jahr nicht entgehen. Tamina, Alexa, Mara, Jana, Josephine, Fioana, Nikita, Annelie, Karina, Jule sowie Nina aus Minseln und Sarah aus Eichsel tanzten voller Begeisterung mit.

„I can step the feeling“ erklang aus der Box und die tanzbegeisterten Mädchen übten prima die Schritte ein, schließlich wollen sie am Familientag, 24. September, vor großem Publikum eine perfekte Choreographie vorführen.

Isabella Frech leitet beim TuS Adelhausen das Eltern-Kind-Turnen. Für sie ist es jedes Jahr aufs neue selbstverständlich, am dorfeigenen Kinderferienprogramm mitzumachen. Dass sich beim Thema Tanzen nur Mädchen in diesem Alter beteiligen, sei fast normal, weiß die Trainerin. Und, erzählt Frech fröhlich: „Ein Junge hat auch Interesse gezeigt, aber als er hörte, dass er alleine unter 12 Mädchen tanzen soll, hat er dann doch einen Rückzieher gemacht“. Gleichwohl avancierte das Drei-Stunden-Tanzprogramm zu einem echten Ferienspaß. Und am Ende waren alle ganz schön außer Puste.

Frech lud seit Beginn dieser Sommerferien schon einmal ein: „Einen Vogel aus Knetgummi und Beton“ bauen, hieß das Thema, an dem sich dann auch beide Geschlechter beteiligten. „Unser Ferienprogramm wird sehr gut angenommen. Richtig viel los war beispielsweise beim Spielnachmittag mit der örtlichen Feuerwehrabteilung und beim Thema ,Wir bauen eine Traumfigur‘ hatten ebenfalls alle einen Riesenspaß“, weiß Ortsvorsteherin Silvia Rütschle.