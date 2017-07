Rheinfelden Öffentliches trifft auf privates Recht

In Herten scheint sich ein etwas komplizierter Nachbarschaftsstreit anzubahnen. Der von der Bäckerei Patané an der Hauptstraße betriebene Holzbackofen ruft offenbar den Unmut einiger künftiger Nachbarn hervor. Denn direkt neben dem Ofen wird ein Neubau errichtet. Mehrere Behörden sind eingeschaltet.

Von Heinz Vollmar

Rheinfelden-Herten. Den Stein ins Rollen brachte bei der jüngsten Sitzung des Hertener Ortschaftsrates Annette Schäck. Ihre Familie hat die Bäckerei seit dem Jahr 2009 an Patané verpachtet.

Pächter der Bäckerei sehen sich in ihrer Existenz gefährdet

Schäck berichtete, dass die Pächter schon jetzt Probleme mit künftigen Bewohnern des in unmittelbarer Nachbarschaft entstehenden Mehrfamilienhauses hätten. Stein des Anstoßes sei der Holzbackofen der Bäckerei, der in nur rund 3,5 Metern Abstand zum im Bau befindlichen Mehrfamilienhaus in Betrieb ist. Und zwar seit 1977. Es gebe Beschwerden über Gerüche und Emissionen, die vom Holzbackofen ausgehen oder ausgehen könnten. Mittlerweile sei das Gewerbeaufsichtsamt auf den Plan gerufen worden, sagte Schäck.

Weiter berichtete Schäck dem Gremium, dass die Pächter der Bäckerei ihrer Eltern ihre Existenz gefährdet sähen, sollte aufgrund von nachbarschaftlichen Klagen der Betrieb des Holzbackofens behördlicherseits untersagt werden.

In diesem Zusammenhang wies Schäck darauf hin, dass ihre Eltern bereits im Rahmen der Angrenzeranhörung entsprechende Einwendungen vorgebracht hätten. Diesen habe die Baurechtsbehörde der Stadt jedoch nicht entsprochen. Als Begründung habe die Stadt angeführt, dass der Bestandsschutz der Bäckerei auf dem Nachbargelände durch die Baumaßnahmen nicht gefährdet sei.

Hoffen auf Bestandsschutz

Auf Nachfrage bestätigten auch die Verpächter der Bäckerei, Anna und Gerhard Schäck, dass sie mit ihren Einwendungen erreichen wollten, dass die künftigen Bewohner des Mehrfamilienhauses wüssten, auf was sie sich bezüglich des an der Grundstücksgrenze befindlichen Holzofens der Bäckerei einließen.

Gleichermaßen teilten sie mit, dass hinsichtlich des Neubauvorhabens keinerlei Auflagen für den Neubau des Mehrfamilienhauses gemacht worden seien. Als besonders kurios empfinden Schäcks, dass am Neubau gerade dort Ansaugvorrichtungen für Frischluft angebracht worden seien, wo sich nur wenige Meter entfernt der Schornstein des Holzbackofens befindet. Dass die Stadt dies weder beachtet noch Auflagen gemacht habe, können die Verpächter der Bäckerei nach eigener Aussage nicht nachvollziehen. Sie hoffen nun, dass ihnen und dem Bäckereibetrieb keine Nachteile entstehen und der Holzofen weiter betrieben werden kann.

Hartmann-Müller wurde bei der Stadt vorstellig

Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller bestätigt auf Nachfrage, dass sie sich bereits mit dem Leiter des städtischen Bauamtes, Wolfgang Lauer, sowie mit Abteilungsleiter Christian Rooks in der Sache in Verbindung gesetzt hat. Beide hätten bekräftigt, dass auch das Landratsamt eingeschaltet worden sei. Man sei übereingekommen, dass im Rahmen eines Vororttermins die Sachlage erörtert und aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet werden soll. Fakt sei jedoch, dass hier öffentliches und privates Recht aufeinander träfen, was die Sachlage nicht einfacher mache.